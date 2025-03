Halálos izraeli csapás érte Gáza területét, a Hamász szerint szörnyű mészárlást követett el a zsidó állam hadserege

Legalább kilencen meghaltak és többen megsebesültek szombaton egy izraeli támadásban a Gázai övezet északi részén, Beit Lahíjában. A gázai egészségügyi minisztérium megerősítette az elhunytak számát, valamint közölte, hogy a súlyos sérülteket a gázai Indonéz Kórházba vitték − írta a CNN.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint terroristákat vettek célba, akik egy drónt próbáltak visszaszerezni, valamint közölték, hogy a tűzszünet ellenére folytatódtak a katonai hadműveletek a Gázai övezetben, melyeket a csapataikat ért fenyegetésekre adtak válaszul.

A Hamász kormányzati médiahivatalának főigazgatója, Iszmail Thawabta viszont azt mondta, hogy a zsidó állam hadserege

szörnyű mészárlást követett el Beit Lahíjában, kilenc mártír életét követelve, akik egy jótékonysági szervezetnek dolgoznak, amely humanitárius erőfeszítéseket tesz a menedékhelyeken és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők központjaiban

− értékelte az eseményt a főigazgató, majd hozzátette, hogy „a fegyvertelen civilek célba vétele, különösen azoké, akik humanitárius segítséget nyújtanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült és hajléktalan személyeknek, a nemzetközi és humanitárius jog nyilvánvaló megsértését jelenti”.

Az Al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna tájékoztatása szerint a kilenc halott között három palesztin fotós is volt. Szemtanúk megerősítették, hogy az izraeli hadsereg drónokkal lőtt ki két járművet, amelyekben az áldozatok utaztak, hogy dokumentálják a település humanitárius segítségnyújtását. Emellett Gáza déli részén is izraeli drónokat láttak, valamint Rafah városát is támadás érte az elmúlt 24 órában.

A Hamász közleményt adott ki a légicsapást követően, melyben szörnyű mészárlásnak nevezték a támadást. Emellett azzal vádolták Izraelt, hogy a zsidó állam háborús bűnöket követ el a palesztinok ellen, és tovább eszkalálódhat a helyzet a térségben. Kiemelték, hogy Izrael ragaszkodik az agresszió folytatásához, valamint az összes nemzetközi jogszabályt és egyezményt figyelmen kívül hagyták. A támadás szabotálja a tűzszüneti megállapodást és a fogolycserét − írta a militáns csoport. Kérték a közvetítőket, hogy gyakoroljanak nyomást Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, hogy folytassa a tárgyalásokat a tűzszünet és a fogolycsere végrehajtásában.