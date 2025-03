Újabb front nyílhat Azerbajdzsánban Jemen és a Gázai övezet után

Azerbajdzsán arról számolt be vasárnap, hogy az örmény fegyveres erők tüzet nyitottak az állásaikra Szjunik tartományból, az ország déli részéből, miközben Örményország tagadja az állításokat. A két fél egyébként pár napja jelentette be az országaik közt kötendő békeszerződést, amely pontot tenne a három évtizede zajló, Hegyi-Karabah területe miatt több alkalommal is háborúba torkolló konfliktusra.