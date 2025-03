Magyar kórházak látják el az északmacedón diszkótragédia 19 sérültjét

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Timcso Mucunszki északmacedón tárcavezetővel, akinek részvétét fejezte ki a magyar emberek nevében a Kocsaniban történt tragédia miatt.

A magyar külügyminiszter arról tájékoztatta kollégáját, hogy Magyarország tizenkilenc sérült személy ellátását vállalja, és készen áll az ehhez szükséges légi szállítás biztosítására is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy tűz ütött ki az északmacedón Kocsani város egyik éjszakai szórakozóhelyén, ahol mintegy 1500 ember vett részt egy koncerten. A tragédiát egy pirotechnikai eszköz okozhatta, amelytől gyorsan lángra kapott az épület teteje.

A balesetben legalább 59-en meghaltak, köztük a koncertet adó DNK zenekar több tagja és fotósa. Rajtuk kívül egy rendőr is az áldozatok között van, aki a kábítószer-használat megelőzése, illetve az esetleges fiatalkorú résztvevők megfigyelése miatt tartózkodott a diszkóban. Valamint Andrej Lazarov északmacedón labdarúgó halálhírét is bejelentette klubja, aki az utolsó pillanatokban is igyekezett segíteni a bent rekedt embereken.

A diszkótűz miatt a rendőrség már letartóztatta a klub tulajdonosát, valamint négy ember ellen elfogatóparancsot adott ki, és vizsgálják azt is, hogy a helyszín rendelkezett-e megfelelő működési engedélyekkel.

Az északmacedón kormány vasárnap délutáni kormányülésén hétnapos nemzeti gyászt hirdetett a Kocsaniban történt tragédia miatt, valamint elrendelték az összes szórakozóhely azonnali ellenőrzését és felülvizsgálatát.