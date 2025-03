Make America Go Away – lázadoznak Donald Trump ellen a grönlandiak

Szombaton tiltakozásokat tartottak a grönlandiak a sziget több városában Donald Trump terve ellen, az amerikai elnök ugyanis szívesen látná az Egyesült Államok részeként Grönlandot, ami jelenleg Dániához tartozik. A tüntetésen részt vett a hétközi parlamenti választáson nyertes Demokraták vezetője és a leköszönő miniszterelnök is.

Több százan vonultak utcára Grönlandon szombaton, hogy tiltakozzanak Donald Trump terve ellen, mely szerint megszerezné az Egyesült Államok számára a szigetet. A tiltakozásról készült videófelvételeken látható, hogy a fővárosban, Nuukban összegyűlt tömeg a grönlandi zászlót lengetve és táblákkal tüntetett az amerikai elnök ellen − írta a Deutsche Welle.

A táblákon olyan feliratok szerepeltek, mint Tiszteld Grönland szuverenitását, Nem vagyunk eladók és Make America Go Away, amely Donald Trump kampányszlogenének ferdítése. A főváros mellett a sziget más városaiban is tartottak tiltakozásokat.

Jens-Frederik Nielsen, a héten megtartott parlamenti választásokon győztes Demokraták vezetője a leköszönő miniszterelnökkel, Múte Egedével együtt az amerikai konzulátus elé vonult a tömeggel.

„Önmagunk akarunk lenni, autonómiánkat és szabadságunkat soha nem fogjuk vitára bocsátani. A legcsekélyebb esély sincs arra, hogy arról fogok beszélni Donald Trumppal, hogy Grönland az Egyesült Államok része legyen. Grönland marad Grönland” − jelentette ki Jens-Frederik Nielsen. Szombaton Múte Egede elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök követeléseit.