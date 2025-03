A Hamász csak a tűzszüneti megállapodásért cserébe engedné el az utolsó élő amerikai–izraeli túszt

A Hamász palesztin terrorszervezet március 15-én kijelentette, csak akkor engedik el az utolsó, még életben lévő amerikai–izraeli kettős állampolgárságú túszt, Edan Alexandert, ha Izrael végrehajtja a Gázai övezetben fennálló tűzszüneti megállapodást – adta hírül a Fox News.

A híroldal megjegyzi, miután Donald Trump amerikai elnök március elején keményen megfenyegette a szervezetet arra az esetre, ha nem adják ki a meghalt túszok holttesteit, a Hamász azzal reagált, hogy közölték, csak abban az esetben engednek el bárkit is, ha megkezdődik a tűzszünet második fázisának végrehajtása. Megemlítik, hogy korábban a szervezet egy magas rangú vezetője az Associated Pressnek azt nyilatkozta, hogy a második szakaszáról szóló rendelkezésnek el kell kezdődnie, mikor a túszok elengedését megkezdik, és annak megvalósítása nem tarthat tovább 50 napnál. A szervezet tisztviselője azt is hozzátette, ezen túl további palesztin foglyok elengedését is követelik.

A januárban megkötött tűzszünet két fázisból állta. Az első, 42 naposra tervezett időszakban a Hamász túszokat engedett szabadon Izraelben bebörtönzött foglyokért cserébe. A második szakaszban a zsidó állam katonáinak ki kellett volna vonulniuk a Gázai övezet elfoglalt részéről, és a „fenntartható nyugalom” megteremtését céloznia a feleknek. Azonban a Izrael és a Hamász már az első szakasz alatt kölcsönösen azzal vádolták egymást, hogy megsértették a tűzszünetet, így a második fázis nem lépett életbe.

A 21 éves Alexander az utolsó élő amerikai állampolgár, akit a szervezet fogva tart a Gázai övezetben. Bár Izraelben született, pár hónapos volt, mikor szüleivel az Egyesült Államokba költöztek, és élete nagy részét New Jersey-ben töltötte. A középiskola elvégzése után önként csatlakozott az Izraeli Védelmi Erőkhöz (IDF). A portál megjegyzi, hogy Alexander egy gyalogsági egységben szolgált, mikor a Hamász támadása 2023 októberében megkezdődött, Gáza közelében járőrözött, úgy esett fogságba.