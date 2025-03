Felgyújtottak egy férfit a Times Square-en, súlyos égési sérüléseket szenvedett

Vasárnap hajnalban támadás történt a New York-i Times Square-en: egy 45 éves férfit felgyújtottak. Az áldozat súlyos égési sérüléseket szenvedett, kórházba vitték, állapota stabil. A rendőrség keresi az elkövetőt.

A New York-i Times Square-en vasárnap kora reggel leöntöttek egy 45 éves férfit gyúlékony folyadékkal, majd felgyújtották. Az áldozat súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán és a karjain, de életben maradt – számolt be a New York Post.

A lángoló férfi – miután felgyújtották – körülbelül 30 métert futott, mialatt egy arra járó autóból valaki kiugrott, és poroltóval eloltotta a tüzet.

A támadás után számos mentős gyűlt a helyszínre, ahol az áldozatot – aki félmeztelenül, takaróba bugyolálva állt a járdán – stabil állapotban mentőautóba helyezték, és kórházba vitték.

A támadó északi irányba menekült a Broadwayn. A rendőrség jelenleg is keresi a tettest, és a környező üzletek biztonsági kameráinak felvételeit vizsgálja az azonosítás érdekében. Egyelőre nem tudni, hogy célzott vagy véletlenszerű támadásról volt-e szó.

A nyomozás folyamatban van, letartóztatás még nem történt.