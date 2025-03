Orbán Viktor beszéde kiverte a biztosítékot a nyugati sajtóban

Az amerikai Bloomberg szerint ezt a meccset most Magyar Péter nyerte Orbán Viktorral szemben, ugyanis míg a lap szerint a Magyar Nemzeti Múzeumnál csak „pár ezren” sorakoztak fel, addig a Tisza Párt Andrássy úti megemlékezésén „több tízezren” jelentek meg.

Úgy látják, ez a kormányváltás előszele lehet.

Hozzáteszik, Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy hatalmon maradjon, a cikk szerint „önmagához képest is szintet váltott”, utalva itt arra, hogy poloskákhoz hasonlított civil aktivistákat, bírókat és újságírókat is.

A német Die Welt szintén kitért a poloskázásra, továbbá kiemelték, hogy a magyar miniszterelnök támadást indított a civilszervezetek és a kormánytól független sajtó ellen, ezzel rákanyarodva a 2026-os országgyűlési választásokra. Meglátásuk szerint Orbán Viktor felbátorodása Donald Trump amerikai elnök megválasztásának köszönhető. Hozzáteszik,

a kormány soha nem látott nyomás alatt áll Magyar Péter megjelenése óta.

A Spiegel is arról számol be, hogy bár Orbán Viktor „sosem volt finnyás”, ha az ellenfeleit kellett kritizálni, de most „önmagán is túltett” a nemzeti ünnepen tartott beszédében. A magyar miniszterelnököt „önjelölt szabadságharcosnak” nevezik, aki „15 éve tekintélyelvű módszerekkel kormányozza az országát”. Ők is hangsúlyozzák, a Fidesz egyre idegesebb Magyar Péter társadalmi előretörésével kapcsolatban.

Ausztria egyik vezető sajtóorgánuma, a Die Presse cikkéből kiderül, hogy

a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt főtitkára támogatásáról biztosította Orbán Viktort,

illetve meglátásuk szerint a kormány hadat üzent a sajtónak és az állítólagosan külföldről támogatott civilszervezeteknek.

A Reuters Magyar Péter előretöréséről ír, továbbá arról, hogy Orbán Viktor leszámolást hirdetett az „árnyékhadseregnek” nevezett ellenfelei ellen.

Az AP szerint Orbán Viktor beszéde tele volt összeesküvés-elméletekkel, utalva itt arra, amikor azt mondta, hogy az Ukrajnát támogató „birodalom” gyarmatosítani szeretné a háborúban álló országot.

Orbán Viktor március 15-i beszédével ebben a cikkünkben foglalkoztunk bővebben.

