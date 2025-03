Arcon csapta Donald Trumpot egy újságíró, zseniálisan reagált az elnök

Donald Trump a Marylandben található Andrews légi támaszponton a gázai helyzetről beszélt újságíróknak, amikor az egyik riporter (feltehetően véletlenül) szájon csapta mikrofonjával az amerikai elnököt. Az újságíró hallhatóan elnézést kért tőle az incidensért.

Trump először csöndben tűrte az esetet, de a tekintete nagyon is beszédes volt: mintha azt jelezné a riporternek, ezt nem felejti el, és következményei lesznek. Ezután még a szemöldökét is látványosan felhúzta az amerikai elnök, de végül viccesen reagálta le a jelenetet. Egy másik újságíró továbbra is Gázáról kérdezte Trumpot, aki azonban válasz helyett az „arcon csapásra” reagált:

Ma este bekerül a televízióba. Ma este ebből nagy sztori lesz

– jósolta meg Trump, ami be is vált, olyannyira, hogy még az Indexen is írunk róla.