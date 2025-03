A Virgin most a Csalagúton indított szerelvények ötletével kacérkodik

Sir Richard Branson, akit a brit Elon Musknak is nevezhetnénk, befektetőket keres, hogy az évtized végéig elindítsa a szigetországot Franciaországgal, Belgiummal, sőt akár Hollandiával is összekötő vasúti járatait. A Csalagút kapacitása ezt lehetővé teszi, sőt igény is van rá. Cége, a Virgin mellett a spanyolok is pályáznak gyorsvasút üzemeltetésére London és Párizs között.