Meghalt egy mentőautó sofőrje, aki a diszkótűz áldozatait szállította

Újabb holttesteket azonosítottak az északmacedón diszkótragédia után; egy 18 éves futballista, egy fiatal kosárlabdázó is életét vesztette a tragédiában, de nagy megdöbbenést okozott annak a mentősofőrnek a halálhíre is, aki egész éjjel az áldozatokat vitte a kórházba. A halálos áldozatok száma a mentős dolgozóval a klubtűz miatt így 60-ra emelkedett, a város polgármestere érzelmes posztban mondott le.

Az északmacedón Ile Gocevski egy mentőautó sofőrjeként dolgozott, szolgálatban volt a kocsani diszkótragédia után. A helyi Metropola beszámolója szerint egész nap a sérülteket szállította, majd a fárasztó műszak után hazatért, lefeküdt aludni, de már nem ébredt fel.

A Kocsani nevű település egyik klubjában koncert közben kialakult tűzben 59-en vesztették életüket, köztük egy ismert helyi labdarúgó is. A hétfőn megjelent hírek azonban további fiatal sportolók haláláról szóltak: a Nova Makedonija információi szerint a 18 éves Damjan Tanevski, egy alacsonyabb osztályú csapat kapusa is életét vesztette. A KK Dino Basket kosárlabdacsapat pedig a Facebook-oldalán közölte, hogy játékosuk, Peter Ivanovski is a tragédia egyik áldozata.

A tragédia után Ljupco Papazov, Kocsani polgármestere a közösségi médiában jelentette be, hogy lemond városvezetői pozíciójáról.

Bővítik a város temetőjét

„Ezekben a nehéz pillanatokban szeretném bejelenteni, hogy benyújtom lemondásomat Kocsani polgármesteri tisztségéről. Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák a fájdalmat. Azok a gyerekek a mi gyerekeink voltak. A legtöbbjüket ismertem. Ismertem a családjukat, néhányuk az én családom barátai voltak” – fogalmazott Papazov, aki azt is elárulta, azért nem mutatkozott nyilvánosan a szörnyű eset után, mert teljesen összetört.

Közben a hatóságok már a városi temető területének a bővítésén és rendezésén dolgoznak, a jelentések szerint Észak-Macedónia történetének a legnagyobb temetése lesz a napokban, mivel az áldozatok többsége egy helyről származik. Szintén a Metropola írta, hogy a holttesteket először Szkopjéba viszik boncolásra, majd ezt követően adják át őket a családjaiknak.

Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap reggelre virradó hajnalban tört ki egy tűz pirotechnikai eszközök használata miatt egy Kocsaniban található klubban, ahol egy népszerű helyi banda adott koncertet. A helyszínen mintegy 1500-an tartózkodtak, a jelentések szerint sokan a pánikszerű menekülés közben kialakult taposásban veszítették életüket.

A tragédia után a magyar kormány egyből felajánlotta a segítséget: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy 19 súlyos sérült ellátását veszi át Magyarország, közülük többen már meg is érkeztek az országba.