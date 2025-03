Gyújtogatás, lázadás és kijárási tilalom Indiában egy bollywoodi film miatt

A hétfő esti erőszakos cselekmények akkor robbantak ki, amikor két hindu szervezet, a Vishwa Hindu Parishad és a Bajrang Dal elégette a császár képmását, és jelszavakat skandálva követelte sírjának eltávolítását. Devendra Fadnavis, Mahárástra miniszterelnöke szerint ez olyan híreszteléseket indított el, hogy vallási jelképeket gyaláztak meg, ami „jól megtervezett támadásnak tűnő” erőszakhoz vezetett.

A rendőrség jelentése szerint az esti imák után mintegy 250 muszlim férfi gyűlt össze, és kezdett jelszavakat kiabálni. Amikor a tömeg járműveket kezdett felgyújtani, a rendőrség kénytelen volt beavatkozni. A nagpuri rendőrfőkapitány, Ravinder Singal elmondta, hogy több mint 50 embert vettek őrizetbe, és 33 rendőr sérült meg az összecsapásokban.

A város központi területein az üzletek és vállalkozások zárva tartanak, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, többek között kijárási tilalmat rendeltek el.

Az ellenzéki pártok bírálják az állam kormányát, azt állítva, hogy „az államban összeomlott a törvényesség és a rend”.

A BBC emlékeztet, hogy a mostani erőszakhullámot egy újonnan bemutatott bollywoodi film váltotta ki, ami Sambhajiról, a Maratha Birodalom (a kora újkori India egyik állama) uralkodójáról szól, aki Aurangzeb egyik ellenségének számított. Sambhajit a filmben kínzások érik, ami feldühítette a hindu közösséget.

Ki volt Aurangzeb, aki miatt most tiltakoznak?

Aurangzeb csaknem öt évtizeden át (1658–1707) uralkodott Indiában, a Mogul Birodalom hatodik császára volt. Gyakran írják le őt buzgó muszlimként, aki aszkétaéletet élt, de könyörtelen volt a birodalom terjeszkedésének érdekében, szigorú saría törvényeket és diszkriminatív adókat vezetett be. Hindu templomok lerombolásával is vádolják, bár egyes kritikusok rámutatnak, hogy néhányat ő maga is építtetett. Sírja, ami körülbelül 500 kilométerre található Nagpurtól, az utóbbi években politikai konfliktus forrásává vált a szélsőséges hindu csoportok növekvő követelései miatt. A biztonsági erők most azt közölték, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll, és arra kérik az embereket, hogy őrizzék meg a békét.

