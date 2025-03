Hamarosan közvetlenül is el lehet repülni Budapestről Indiába

Hamarosan légi úton is el lehet érni átszállás nélkül India egyik legnagyobb városát – számolt be róla Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Wizz Air még az idén közvetlen járatot indít Budapest és Mumbai között, később pedig Újdelhi is felkerülhet a listára. A tárcavezető szerint sok haszonnal jár Magyarországnak a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés, a légi járattal egy fontos akadályt sikerült elhárítani.