Tarjányi Péter: Vlagyimir Putyin megette Donald Trumpot reggelire

A beszélgetésben Tarjányi Péter rámutatott, hogy bár az amerikai fél „konstruktívnak” és „pozitívnak” értékelte a megbeszélést, valójában az orosz elnök olyan feltételrendszert vázolt fel, ami szinte kizárólag Moszkva érdekeit szolgálja.

A szakértő szerint különösen aggasztó, hogy miközben a telefonbeszélgetés zajlott, az orosz csapatok tovább folytatták előrenyomulásukat Donyeckben, Zaporizzsja és Luhanszk területén, valamint a kurszki kiszögellésben is. Ez egyértelműen jelzi, hogy Oroszország a tárgyalásokkal párhuzamosan sem lassítja katonai műveleteit – mutatott rá Tarjányi Péter.

Róluk, nélkülük

A Trump és Putyin közötti 70 perces telefonbeszélgetés a hidegháborúból örökölt „forró dróton” zajlott. Az egyeztetésen Putyin határozottan elutasította az általános tűzszünet lehetőségét, ehelyett egy olyan részleges megállapodást javasolt, amely több szempontból is előnyös Oroszország számára.

A tárgyalásokban sem Ukrajna, sem az Európai Unió nem vett részt, ami súlyos aggályokat vet fel a megállapodás végrehajthatóságával kapcsolatban.

Tarjányi Péter kiemelte, hogy a megbeszélés bevezető részében a két elnök kölcsönösen méltatta egymást, mielőtt a konkrét feltételekre tértek volna. A biztonsági szakértő szerint problematikus, hogy míg a tárgyalások folytak, Kijev felett továbbra is szóltak a légvédelmi szirénák, jelezve, hogy a háború érdemi enyhülése egyelőre nem várható.

Tarjányi Péter a műsorban beszélt többek között arról is, hogy

Mit ajánlott valójában Vlagyimir Putyin;

miért problémás az orosz elnök javaslata;

mit jelent a gyakorlatban a tűzszünet;

milyen az Európai Unió helyzete, amely teljesen kimaradt a tárgyalásokból.

Az adásban kitértek a közel-keleti helyzetre is, ahol Izrael újabb jelentős támadást indított a Gázai övezetben, ami több mint 300 halálos áldozattal járt. Ezen kívül érintették Magyarország pozícióját is a nemzetközi színtéren. Elhangzott, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolt a magyar kormányra, hogy ne vétózza meg az új uniós szankciós csomagot Oroszország ellen. Tarjányi Péter ezt pozitív jelként értékelte, mivel arra utal, hogy az amerikai adminisztráció szakértői szintjén tudatosan kezelik a helyzetet. A szakértő szerint a jelenlegi helyzet alakulása fontos következményekkel járhat Magyarország külpolitikájára nézve is.

Ha az látszódik, hogy hatvanadjára nekifut Ukrajna is, az Egyesült Államok is, és állandóan van valami kifogás, akkor egyszerűen lelepleződik az, hogy Oroszország a háborút folytatni akarja, és Ukrajna bekebelezése, inváziója nem fog leállni

– fogalmazott.

Tarjányi Péter összegzése szerint a mostani helyzet „nesze semmi, fogd meg jól”, és ha az Egyesült Államok elfogadja Oroszország egyoldalú feltételeit, akkor

„Vlagyimir Putyin megette reggelire Donald Trumpot”.

A szakértő hozzátette, hogy a következő napokban kiderül, vajon az amerikai adminisztráció képes-e megfelelő választ adni az orosz feltételekre, vagy naivan belemegy egy olyan megállapodásba, amely egyértelműen Moszkva érdekeit szolgálja. „Ha egy nagyhatalom, a bolygó vezető hatalma ennyire egy tárgyalóasztalnál naivan tud viselkedni és lépre csalható, akkor komoly baj van” – zárta gondolatait a biztonsági szakértő.