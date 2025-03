Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Magyarország és India együtt küld űrhajósokat a Nemzetközi Űrállomásra.

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben tette közzé, hogy a magyar és indiai űrhajósok együtt repülnek fel a Nemzetközi Űrállomásra. Úgy fogalmazott, hogy hamarosan közös sikereket érnek el az űrben.

Ez hamarosan megnyitja egy széles körű űrtechnológiai és űripari együttműködés lehetőségét magyar és indiai vállalatok között, erről ír ma megállapodást alá az Infotér és a KickSky

– írta a miniszter.

Kiemelte, hogy több mint négy évtizede járt magyar és indiai űrhajós a világűrben, ráadásul az első indiai hold- és Mars-missziók végrehajtásához is magyar vállalatok által gyártott eszközöket vettek igénybe az indiaiak.

Közvetlen járat indulhat Budapestről Indiába

Hamarosan légi úton is el lehet érni átszállás nélkül India egyik legnagyobb városát – számolt be róla Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Wizz Air még az idén közvetlen járatot indít Budapest és Mumbai között, később pedig Újdelhi is felkerülhet a listára. A tárcavezető szerint sok haszonnal jár Magyarországnak a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés, a légi járattal egy fontos akadályt sikerült elhárítani.

A minisztérium keddi, az MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az indiai kormány több miniszterével folytatott egyeztetéseit követően, hogy a szükségesnél kevesebb szó esik a két ország közötti kapcsolatok fontosságáról és azok rendkívül pozitív hatásairól a magyar gazdaság tekintetében is.

„A világ legnépesebb országa, a világ egyik leggyorsabban fejlődő országa ekképp közvetlenül elérhető lesz néhány hónapon belül immár Magyarországról” – mondta. „És most már arról tárgyalunk, hogy Újdelhi és Budapest között is lehessen légi járat. Ehhez módosítani kell a kétoldalú légügyi megállapodásunkat. Ma efelé is megtettük az első lépést” – tette hozzá.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország és India egyaránt tagja a nemzetközi béketábornak, és mind a két kormány olyan patrióta politikát folytat, amelyben a nemzeti érdek érvényesítése a legfontosabb, s ennek a nyomán kiváló együttműködés jött létre a két ország között a kölcsönös tisztelet talaján, ami igen nagy gazdasági haszonnal is jár.