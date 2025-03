Bojkottálja az Egyesült Államokat Donald Trump miatt a neves magyar zongorista

A világhírű magyar zongoraművész, Schiff András bejelentette, hogy törli összes jövőbeli amerikai fellépését, tiltakozásul Donald Trump elnök politikája ellen, amit „hihetetlen megfélemlítésként” jellemzett. A 71 éves művész, aki korábban már Oroszországban és szülőhazájában, Magyarországon is bojkottált fellépéseket, most az Egyesült Államokat is felvette azon országok listájára, ahol nem hajlandó koncertezni.