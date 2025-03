Hiába a titkosszolgálati vezető menesztése, szembement Netanjahu döntésével a Legfelsőbb Bíróság

Cikkünk frissült!

Az izraeli kabinet csütörtök este ülésezett, hogy jóváhagyja Ronen Bar hivatali idejének letöltése előtti elbocsátását, a Shin Bet főnökévé még 2021 októberében nevezték ki öt évre.

Benjamin Netanjahu vasárnap videónyilatkozatban jelentette be, hogy szakmai és személyi bizalmatlanságra hivatkozva menesztené a titkosszolgálat vezetőjét. A lépés felháborodást váltott ki, és tovább szította a kormányellenes tüntetéseket Jeruzsálemben, ahol izraeliek ezrei egyesítették erőiket a gázai támadásokat ellenzőkkel.

Ez az első alkalom Izrael történetében, hogy egy kormány menesztette a Shin Bet vezetőjét.

A kabinet ülésezése előtt a miniszterelnök Ronen Bar mandátumának április 20-i lejártát javasolta. Benjamin Netanjahu elmondása szerint a titkosszolgálati vezetőbe vetett bizalma Izrael 2023. október 7-i megtámadása miatt rendült meg először, az elmúlt hónapokban ez még inkább felerősödött – írja a BBC.

Felfüggesztik a titkosszolgálati vezető elbocsátását

Időközben az al-Dzsazíra információi szerint a Legfelsőbb Bíróság ideiglenesen felfüggesztette Netanjahu kormányának döntését. „Ezennel elrendeljük, hogy ideiglenes intézkedésként a fellebbezés tárgyát képező döntés hatályát fel kell függeszteni újabb döntés meghozataláig” – közölte a bíróság. A felfüggesztés addig marad érvényben, amíg a fellebbezéseket április 8-ig be nem nyújtják a bírósághoz. A bírósági döntés mindössze órákkal azután született, hogy Benjamin Netanjahu kabinetje egyhangúlag jóváhagyta a miniszterelnök kérését Bar eltávolítására.

Ronen Bar maga politikai indíttatásúnak minősítette a menesztéséről szóló döntést. A The Times of Israel közölte, hogy bár nem vett részt a menesztéséről döntő kabinetülésen, de levélben tudatta, úgy véli, kirúgása mögött összeférhetetlenség áll, mivel a Shin Bet vizsgálja Katar befolyását az izraeli Miniszterelnöki Hivatalra.

A múlt hónap végén rendelt el Gali Baharav-Miara legfőbb ügyész nyomozást a tisztviselők katari pénzügyi kapcsolatainak kivizsgálására. Az ügyben információs zárlat van, de Netanjahu Likud pártja minden vádat tagad.

A miniszterelnököt gyakran kritizáló legfőbb ügyész, aki a BBC közlése szerint maga is elbocsátási eljárás előtt áll, jelezte, hogy a titkosszolgálati vezetőt egészen addig nem lehet meneszteni, amíg nem igazolták ennek jogszerűségét. A főügyész aggályosnak tartja az eljárást, mivel a Sin Bet vezetői tisztsége „nem a miniszterelnököt személyesen kiszolgálni hivatott bizalmi pozíció”. A Movement for Quality Government in Israel nevű kormányellenes szervezet közölte: fellebbezést nyújtottak be a „jogellenes határozat ellen, amely valós kockázatot jelent a nemzetbiztonságra”.

Yesh Atid, a Jair Lapid által vezetett liberális párt több ellenzéki párttal közösen elítéli a menesztést, valamint fellebbezést is benyújtottak a határozat ellen, meglátásuk szerint „a miniszterelnök nyilvánvaló összeférhetetlensége miatt hozott ilyen döntést”.