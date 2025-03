Elpusztult Kanzi, az egyik legintelligensebb törpecsimpánz

Elpusztult Kanzi, akit a legügyesebb jelhasználó emberszabásúként ismert meg a világ. Az idős csimpánzféle több területen is jeleskedett, többek között képes volt a Minecraft nevű videójátékkal is játszani. Halála váratlanul érte gondozóit.

44 éves korában meghalt Kanzi, az Ape Initiative kutatóközpontjának rendkívül intelligens bonobója. A majom elvesztése teljesen váratlanul érte a kutatókat, ugyanis nem volt semmi előjele – adta hírül a szervezet közleménye.

Mint írták, Kanzi a napját teljesen átlagosan, sőt boldogan indította, nem mutatta jelét semmiféle rosszullétnek vagy fájdalomnak. Táplálékot keresett a reggelihez, valamint egyik társát kergette a kifutón felállított építményeken.

Ezt követően a gondozók meglepetéseket rejtettek el nekik az üvegházban, majd egy másik majommal együtt ápolásra vitték, ahol nem sokkal később a személyzet észrevette, hogy Kanzi nem reagál, nincs se szívverése, se légzése. Közölték, hogy a boncolásig a halál okát nem lehet megállapítani, de az intelligens bonobót szívbetegséggel kezelték.

A szervezet összefoglalója szerint Kanzi 1980. október 28-án született, és őt tartották az első olyan emberszabásúnak, aki bizonyítottan értette a beszélt angolt. A Nyelv és Tudomány korábban azt írta, a bonobó szókincsét 500–3000 közöttire becsülik. Mint írták, amikor még kölyök volt, nevelőanyját egy főemlőskutató próbálta lexigramok – egyszerű, könnyen felismerhető jelek – használatára tanítani. A fiatal Kanzit nem érdekelték az órák, de mikor egy alkalommal elkísérte anyját az egyik órára, és egyedül maradt, maga is elkezdte használni az érintőképernyőn megjelenített jeleket, mindenféle tanítás nélkül. Később egy szintig megtanulta a beszélt nyelvet is felismerni, és bizonyítottan értett olyan mondatokat, mint például a tedd a „fenyőágat a hűtőbe”.

Kanzi nem csak kivételes nyelvérzékkel rendelkezett, de a maga módján nagy feltaláló is volt. Pattintott kőszerszámokat készített, amiben idővel egyre ügyesebbé is vált, bár a kutatók véleménye szerint még így is elmaradt az emberek és az előemberek eszközeinek kifinomultságához képest. Fejlett gondolkodását az is bizonyítja, hogy többek között a Minecraft nevű építős videójátékkal is megtanult játszani.