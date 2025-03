Erős üzenetet küldött Vilmos herceg az orosz határról

A brit trónörökös kétnapos látogatásra érkezett Észtországba, ahol az Egyesült Királyság kontingensét ellenőrizte, valamint Oroszországnak is üzent. A balti állam a háború kezdete óta támogatja Ukrajnát, több ukrán családot is befogadott. Vilmos herceg egy tallinni iskolában menekült gyermekekkel találkozott.

Vilmos brit herceg Észtországba érkezett, hogy meglátogassa a szigetország csapatait, melyek a balti állam határait védik az orosz fenyegetéstől. Pénteken egy katonai gyakorlótéren tekintette meg a katonákat, majd egyenruhában beszállt egy Challenger 2 harckocsiba, és jelezte, hogy az Egyesült Királyság elkötelezett az Oroszország részéről érkező agresszió elrettentése mellett − írja a BBC.

Kétnapos észtországi útján Vilmos herceg meglátogatta azt az ezredet is, amelynek ő a vezérezredese. A balti ország 1991-ben nyerte vissza függetlenségét, itt volt a szovjet légvédelem egyik bázisa, az ukrajnai háború alatt viszont már észt csapatok és NATO-kontingensek kiképző helyszíneként az orosz betörés megakadályozásáért dolgoznak.

Vilmos herceg a Challenger 2 harckocsi mellett megszemlélt egy Warrior és egy francia Griffon harcjárművet, rakétaindító rendszert és egy Trojan akadálymentesítő járművet. Az ukrajnai háborúban újabb és újabb harcászati eszközöket vetnek be, többek között egy hidrogénhajtású drónt is, amelyet Tallinnban mutattak be a brit trónörökösnek.

Észtország elkötelezett támogatója Ukrajnának, több ukrán menekült családot is befogadott az ország. Vilmos herceg ukrán menekült gyermekek számára fenntartott tallinni iskolában is látogatást tett.

