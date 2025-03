Elon Musk a Pentagonba utazik, hogy meghallgassa a Kína elleni haditerv részleteit

A pénteki találkozót Pete Hegseth védelmi miniszter kezdeményezte, a Kínát érintő katonai tervek mellett pedig érinteni fogják Elon Musk DOGE-projektjét is – írja a The Washington Post.

Órákkal a sajtóhírek megjelenése előtt, Donald Trump amerikai elnök és a Pentagon is tagadta, hogy a találkozón érintenék a Kínára vonatkozó katonai terveket.

A védelmi miniszter csütörtökön még azt mondta, hogy az „innovációról és a hatékonyságról fog szólni a megbeszélés”. Donald Trump pedig a közösségi médiában arról posztolt, hogy:

Kínát még csak meg sem fogják említeni.

A The New York Times amerikai lap – amely elsőként számolt be a találkozó terveiről – azt írta, hogy Musk „szigorúan titkos” tájékoztatót kap, ami tartalmazza majd a terveket arról, hogy az Egyesült Államok hogyan harcolna egy Kína ellen háborúban.

Elon Musk egyébként már most is be van valamennyire avatva az amerikai nemzetbiztonsági kérdésekbe a SpaceX űrkutatási projekt miatt, ami már több milliárdnyi közpénzt szerzett, főleg a védelmi minisztériummal kötött szerződése eredményeképp.