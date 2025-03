Emlékiratot jelentet meg Giséle Pelicot

Giséle Pelicot 2024-ben vált nemzetközileg ismertté, amikor volt férjét bűnösnek találták abban, hogy elkábította és több tucat vadidegen emberrel erőszakoltatta meg egy évtizeden keresztül. A nő emlékiratot ír az ügyről, mely „az ő szavaival meséli el, vigaszt és reményt nyújt, és pozitívan járul hozzá a világ megváltoztatásához” − közölte a kiadó.

Mérhetetlenül hálás vagyok azért a rendkívüli támogatásért, amelyet a per kezdete óta kaptam

− közölte Giséle Pelicot. „Most a saját szavaimmal szeretném elmondani a történetemet. Remélem, hogy ezzel a könyvvel az erő és a bátorság üzenetét közvetíthetem mindazoknak, akik nehéz megpróbáltatásoknak vannak kitéve. Soha ne érezzék magukat szégyennek, és idővel talán még azt is megtanulják, hogy újra élvezzék az életet, és megtalálják a békét.”

A volt férjét, Dominique Pelicot-t decemberben 20 év börtönbüntetésre ítélték. Ötven másik férfit ítéltek el nemi erőszak, nemi erőszak kísérlete vagy szexuális erőszak miatt, miután a volt férj az interneten kapcsolatba lépett velük, és meghívta őket, hogy erőszakolják meg a kábítószerrel elkábított feleségét.

Lányuk, Caroline Darian jogi panaszt nyújtott be apja ellen, azzal vádolva őt, hogy 30 éves korában drogokkal és szexuálisan is zaklatta őt. A nőnek decemberben jelent meg könyve I'll never call him dad again címmel.

Agnes Poirier az Observernek írt kritikájában úgy fogalmazott, hogy a kötet „lenyűgöző perspektívát nyújt arról, hogy mit tesz a szexuális visszaélés egy családdal, milyen messzemenő következményei vannak a családon belül, és hogyan tudnak az áldozatok megbirkózni vele és hogyan tudnak visszavágni. Ez a történet a rugalmasság, a tisztánlátás és a bátorság története, amelyet erőteljesen mesél el”.

Giséle Pelicot könyve várhatóan 2026. január 27-én jelenik meg több mint húsz nyelven. A kiadó szerint a nő „globális ikonná vált. Hiszünk abban, hogy a könyvben megjelenő hangja sokakhoz szól majd, még évekig” − írta a The Guardian.