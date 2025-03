Olyan mértékű büntetést szabtak ki a Greenpeace-re, amely csődbe viheti a szervezetet

A dallasi Energy Transfer nevű olajcég zaklatás, rágalmazás és birtokháborítás miatt perelte be a hollandiai székhelyű Greenpeace Internationalt, az amerikai Greenpeace USA-t és a finanszírozásokért felelős Greenpeace Fundot; a cégeket minden vádpontban bűnösnek találták.

Több mint 660 millió dolláros kártérítés megfizetésére ítélték a Greenpeace környezetvédelmi csoport több szervezetét. Az ügy 2016-os és 2017-es akcióik miatt indult, amikor az aktivisták egy észak-dakotai indiánrezervátum közelében épülő olajvezeték miatt tüntettek – közölte az AP.

Azért is vádolták rágalmazással a Greenpeace-t, mert a Missouri folyót átszelő olajvezeték építésével kapcsolatban azt terjeszthette, hogy indián őslakosok temetkezési helyeit gyalázná meg, továbbá az aktivisták attól is tartottak, hogy a helyi rezervátumban élők vízellátását is veszélyezteti az építkezés.

A kiszabott büntetés 666,9 millió dollár (245 milliárd forint),

az ítéletet pedig az Energy Transfer győzelemnek nevezte „az amerikaiak számára, akik megértik a különbséget a szólásszabadság és a törvénysértés között”. A környezetvédő szervezet nyilatkozatai szerint a büntetés kifizetése csőddel fenyegeti őket, ezért fellebbeznek, környezetvédő aktivizmusukat pedig folytatják.

Az olajvezeték, amely az Egyesült Államok napi termelésének az 5 százalékát állítja elő, 2017-ben átadásra került, és azóta is aktívan működik.