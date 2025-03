Meghalt a britek egyik legértékesebb hidegháborús kettős ügynöke

Március 21-én, pénteken angliai otthonában meghalt Oleg Gorgyijevszkij, az egykori szovjet titkosszolgálat, a KGB volt magas rangú hírszerző tisztje, aki hosszú ideig kettős ügynökként a brit titkosszolgálatoknak is dolgozott. Gorgyijevszkij 86 éves volt – adta hírül az MTI.

Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a brit hatóságok hangsúlyozták, hogy nincsenek gyanúra okot adó körülmények. Gorgyijevszkij ezredesi rendfokozatban 1985-ig a KGB londoni helyettes rezidense volt, de éveken keresztül a brit belső kémelhárítási és nemzetbiztonsági szolgálatnak (MI5), valamint a külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott.

A volt kettős ügynököt – miután londoni megbízatásának lejártával 1985-ben hazatért – a szovjet hatóságok csaknem elfogták, de segítői egy autó csomagtartójában szinte az utolsó pillanatban átcsempészték Finnországba. Oleg Gorgyijevszkij ezután egykori állomáshelyén, Nagy-Britanniában kért és kapott menedékjogot, és pénteken bejelentett haláláig a Londontól 50 kilométerre délre fekvő Godalming kisvárosban, rendőrségi védelem alatt élt.

A volt kettős ügynök nyugdíjat kapott az MI5-tól, és időnként szakértői kommentárokkal szolgált orosz titkosszolgálati ügyekben a brit sajtónak. Tevékenységét a néhai II. Erzsébet királynő is magas kitüntetéssel ismerte el: 2007-ben a Szent György és Szent Mihály Rend tagjává (CMG) avatta az Egyesült Királyság biztonságáért kifejtett erőfeszítéseiért.

Egyik leghíresebb kettősügynöki akcióját 1983-ban hajtotta végre, amikor figyelmeztette a brit kormányt, hogy az akkori szovjet vezetés olyan mértékben tartott egy meglepetésszerű NATO-támadástól, hogy megelőző első csapás előkészítésébe kezdett. Az azóta hivatalos forrásokból is ismertté vált értesülések alapján a szovjet vezetők azt hitték, hogy a 1983 novemberében tartott, Able Archer nevű vezénylési gyakorlattal a NATO valójában egy tényleges nukleáris támadás előkészületeibe fogott. Az Able Archer 83 szimulációs gyakorlatai során a NATO-szövetségesek éppen egy olyan forgatókönyv vezénylési elemeit tesztelték, hogy az atlanti szövetség megelőző nukleáris csapást mérne a Varsói Szerződés országaira.

Az évekkel később nyilvánosságra került iratok szerint Oleg Gorgyijevszkij figyelmeztetése is hozzájárult ahhoz, hogy a NATO nem tett tényleges katonai válaszlépéseket a szovjet nukleáris erők harckészültségének fokozására, és a gyakorlatot öt nap múltán befejezték. Konszenzusos történészi vélemények szerint a világ az 1962-es kubai rakétaválság óta nem került olyan közel a nukleáris háborúhoz, mint az 1983-as Able Archer-gyakorlat idején.

Oleg Gorgyijevszkij nagy-britanniai letelepedése után 1985-ben Sir Geoffrey Howe akkori brit külügyminiszter kijelentette, hogy az egykori KGB-ügynök átállása „rendkívül jelentős előnyökhöz” juttatta a brit nemzetbiztonsági szolgálatokat. Angliai évei alatt Oleg Gorgyijevszkij több könyvet is írt a KGB tevékenységéről.