A robotok egyre inkább beépülnek a mindennapi életbe, a feladatok automatizálásával és a hatékonyság növelésével átalakítják az iparágakat és a munkafolyamatokat. Most, Keralában áttörésként a templomok bevezették az első robotelefántokat, amelyek biztonságos és kegyetlenségtől mentes módon végzik a szertartásokat, segítve a valódi elefántokat, hogy családjukkal maradhassanak a dzsungelben.

A három méter magas és 800 kilogramm súlyú mechanikus elefántok gumiból, rostból, fémből, hálóból, habból és acélból készülnek. Az öt motorral működő mechanikus elefánt úgy néz ki és úgy használható, mint egy valódi elefánt. A kerekes fémvázon guruló modell, elég erős ahhoz, hogy egy lovast is elbírjon. Megrázhatja a fejét, felemelheti az ormányát, mozgathatja a fülét és a szemét, suhinthat a farkával, és még vizet is spriccelhet. Ezeket a mechanikus elefántokat már számos hindu templomi szertartáson használják, villogó fényekkel, dobpergéssel és fülsértő zenével vonulnak végig a tömegeken.

Az elefántok alkalmazása azonban messze nem veszélytelen. Gyakoriak a pánikba esett vastagbőrűek halálos támadásai.

„Ez egy vadállat, szeret a dzsungelben élni” – mondta a 68 éves C. G. Prakash, az India déli részén, Kerala államban található népszerű Chakkamparambu Bhagavathy templom egykori tisztviselője. „Elfogjuk és megkínozzuk. Ez teljesen etikátlan”. Prakashnak nagy szerepe volt abban, hogy a robotelefántot a templomba vitték.

Az állatot a Voice for Asian Elephants Society (Hang az ázsiai elefántokért Egyesület) adományozta, mondván, hogy ezzel segíti a „kegyetlenségtől mentes templomi hagyományokat”.

A robotelefánt mint valódi alternatíva

A People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) India kampányolói szerint az országban fogságban tartott több mint 2700 elefánt gyakran „súlyos fizikai és pszichológiai stressznek” van kitéve. Annak ellenére, hogy csordaállatok, gyakran egyedül tartják őket, és a nap nagy részében láncra verve.

A Peta 2023 óta több mint egy tucat modellt finanszírozott, amelyeket azzal a feltétellel adományoztak, hogy a templomok jóváhagyott menedékhelyekre költöztetik elefántjaikat.

„A mechanikus elefántok segítenek megőrizni az ősi hagyományokat modern módon” – vélekedett Khushboo Gupta, a Peta munkatársa.

Segítenek biztosítani, hogy a valódi elefántok a családjukkal együtt maradhassanak természetes dzsungelbeli élőhelyükön”.

A modellek az igazi elefántokhoz hasonlóan arany fejdíszt viselnek, és virágfüzérekkel díszítik őket. Készítői szerint egy luxus kivitel – amely elektromos motorokkal van felszerelve, és bólintó fejet, gördülő szemeket és élethűen suhogó farokkal is rendelkeznek – több mint 5500 dollárba kerülhet.

A 42 éves Prasanth Prakasan professzionális modellkészítő elmondta, hogy ő és három barátja művészeti projektként kezdte el készíteni az elefántmodelleket, de most már örömmel segítik a valódi állatok védelmét. „Amit teszünk, az az elefántok megmentése, és ennek örülünk” A csapat eddig majdnem 50 ilyen elefántot készített, a műhelyben működő gyártósoron pedig még több is készül.

Azok számára, akik szívesen látnának elefántot az esküvőjükön, a modelleket ki lehet bérelni a költséges valódi elefánthoz szükséges nehézkes engedélyek nélkül – mondta.

Középpontban az emberek biztonsága és az állatok védelme

Gyakoriak a tömegeket eltaposó, megrémült elefántok okozta balesetek, ezért egyes templomok szívesen váltanak modellekre, híveik biztonságára hivatkozva.

A Peta csak februárban Keralában kilenc olyan incidenst jegyzett fel, amelyek során a fogságban tartott elefántok felett elvesztették az irányítást, ennek következtében öt ember meghalt.

Az egyikben egy fesztiválon egy elefántot megijesztett a tűzijáték, az agyarával megdöfte társát, és emiatt olyan tömegverekedést váltott ki, amely három ember halálát és több tucatnyi sérülését okozta.

„Akik gondozzák őket, sokan nem tartják be a szabályokat” – mondta a 60 éves V.K. Venkitachalam, a Heritage Animal Task Force jogvédő csoporttól.

Novemberben a keralai legfelsőbb bíróság irányelveket adott ki a fogságban tartott elefántok jobb bánásmódjáról. „Használatukat gyakran a hagyomány és a vallási gyakorlat próbálják igazolni” – írta a bíróság. De az állatokat kereskedelmi célokra használják ki anélkül, hogy törődnének a jólétükkel, vagy törődnének velük. Az iránymutatásokat később a Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette, mondván, hogy azok a gyakorlatban kivitelezhetetlenek.

A Természetvédelmi Világalap szerint kevesebb mint 50 ezer ázsiai elefánt él vadon, többségük Indiában, a többi Srí Lankán és Délkelet-Ázsiában. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió szerint a faj veszélyeztetett.

Az elefántok élőhelyeinek szűkülésével párhuzamosan az emberek és a vadon élő elefántok közötti konfliktusok is növekedtek – a parlamenti adatok szerint 2023-2024-ben Indiában 629 embert öltek meg elefántok.

Ugyanebben az időszakban 121 elefánt pusztult el, túlnyomó többségében erős elektromos kerítések, valamint orvvadászat, mérgezés és vonatokkal való ütközés miatt.

Az állatvédők számára a modellelefántok biztonságos megoldást jelentenek, amely megfelel a vallási elveknek. „Ez a kezdeményezés az ahimszát, vagyis az erőszakmentességet tiszteli, amely a hinduizmus egyik alapelve” – jelentette ki Gupta, a Peta munkatársa.

Néhány hívő számára a békés modellek nagy megkönnyebbülést jelentenek. „Ha élő elefántról van szó, félelem van közöttünk. Mi van, ha ámokfutásba kezd?” Az 58 éves tanárnő, Jayasree Sivaraman Narayaneeya szerint amióta robotelefántot alkalmaznak, sokkal nagyobb biztonságban érzi magát.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Elefántok Indiában 2024. április 6-án. Fotó: NurPhoto / Getty Images)