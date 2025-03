Több mint hatezren levélben szavaznak külföldről a román elnökválasztáson

A becslések szerint legalább négymillió román állampolgár élhet külföldön, a májusban megismételt elnökválasztásra a határidőig mindössze 6213-an igényeltek választási levélcsomagot, a szavazókörökben azonban előzetes regisztráció nélkül is tudnak voksolni az erre jogosultak.

A román diaszpóra számára létrehozott votstrainatate.ro portálon a január 20-án elindult regisztráció számlálója 6213-nál állt meg csütörtök éjfélkor, amikor lejárt a bejelentkezésre megszabott törvényes határidő. A félbeszakított tavalyi elnökválasztás első fordulójára 6916, külföldön élő román állampolgár kérte, közülük 4227 küldte is be a választási levélcsomagot.

A választási törvények azt is előírják, hogy a román hatóságok a szavazók kezdeményezésére alakítsanak ki újabb szavazókört külföldön, amennyiben az adott településen vagy körzetben legalább 100 román állampolgár igényli ezt. A májusi voksolásra 2363 román állampolgár jelentkezett be, hogy a külföldi lakhelye környékén kialakítandó szavazókörben személyesen adhassa le voksát.

Kilenc éve szavazhatnak külföldről

A diaszpórában élő román állampolgárok számára 2016-ban tették lehetővé először, hogy – előzetes regisztráció után – levélben adják le szavazatukat. Becslések szerint több mint négymillió román állampolgár él külföldön, a levélvoksolás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A külföldön élő román állampolgárok tavaly novemberben is inkább a külképviseletek előtt álltak sorban, hogy leadhassák voksukat. Több mint 817 ezren voksoltak személyesen a külföldi szavazókörökben, vagyis a levélszavazatok aránya alig haladta meg a 0,5 százalékot a választójogukkal külföldön élő románok körében.

A bukaresti sajtó szerint a külföldön dolgozó román állampolgárok azért ódzkodnak a levélvoksolástól, mert attól tartanak, hogy nyomukba ered a román adóhatóság, ha a választási regisztráció során megadják adataikat.

A levélszavazásra regisztrálóknak ugyanis ki kellett tölteniük egy online kérdőívet, amelyben meg kellett adniuk nevüket, személyi számukat, lakcímüket, és csatolniuk kellett a személyi igazolványuk szkennelt másolatát, valamint a külföldi hatóságok által kiállított, a tartózkodási jogot igazoló dokumentumot.

Nem kötik előzetes regisztrációhoz

Viszont az elnökválasztáson a román állampolgárok előzetes regisztráció nélkül is a világ bármely román szavazókörében leadhatják voksukat, miután a választási bizottság ellenőrizte, hogy nem szavaztak másutt – írja az MTI. A külföldi szavazókörök listáját legkésőbb április 16-ig véglegesítik. Tavaly a román hatóságok minden korábbinál több, 950 szavazóhelyiséget rendeztek be külföldön, és azt ígérték, hogy májusban is legalább ennyi áll majd rendelkezésre.

Külföldön három napon keresztül tartanak nyitva a román szavazókörök, május 2-án, 3-án és 4-én is helyi idő szerint 7 órakor nyitnak ki, illetve 21 órakor zárnak be. Kivételt képeznek a Romániától nyugatra lévő országok szavazókörei, amelyek vasárnap, május 4-én már a romániai (kelet-európai) idő szerinti 21 órakor bezárnak, megelőzendő, hogy a jelöltek a szavazóhelyiségekből kilépők megkérdezésén alapuló, vagyis exit poll, illetve a részeredmények ismeretében mozgósíthassák a nyugati országokban élő támogatóikat, ahogyan történt ez tavaly november 24-én.