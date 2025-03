Orosz újságíró üzent a Szabad Európának: Dögöljetek meg!

Donald Trump amerikai elnök szombaton aláírta azt a rendeletet, amely jelentős leépítéseket rendel el hét amerikai ügynökségnél, köztük a Szabad Európa Rádió anyacégénél is, a lépés hatására pedig a médium finanszírozása megszűnik. A Szabad Európa Rádió perre ment, hogy visszavonják a döntést, míg Donald Trump támogatói, köztük Elon Musk, azt hangoztatják, hogy Európa már „szabad”, és a szerkesztőségek működtetése felesleges.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök szombaton aláírta hét ügynökség jelentős leépítését, amelyek között érintett a Szabad Európa anyacége is. Ezt követően a Szabad Európa Rádió / Szabadság Rádió pert indított Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja ellen abban a reményben, hogy az államfő visszavonja a múlt hét végén hozott rendeletet.

Donald Trump egyik fő támogatója, Elon Musk, kormányzati hatékonyságért felelős megbízott közösségi médiás bejegyzésekben hangoztatta, hogy nincs szükség ezekre a szerkesztőségekre, hiszen „Európa már egyébként is szabad”.

A milliárdos szerint csak „pénzt pazarol”, továbbá „szélsőséges baloldali aktivistákról van szó”.

Az amerikai konzervatív hangadók véleményére több kelet-európai ország is felült, többek között a belarusz állami televízió, az ONT, akik főműsoridőben kezdtek el sugározni egy, a Szabad Európa Rádióról szóló filmet.

A Russian Today orosz állami televízió pedig „ünnepi” adást tartott Donald Trump és az amerikai republikánus adminisztráció döntése miatt, Vlagyimir Szolovjov orosz véleményvezér pedig egyenesen azt üzente a szerkesztőség tagjainak, hogy:

Dögöljetek meg!

A Szabad Európa Rádió, az Amerika hangja és a Szabad Ázsia rádió is úgy döntött, hogy pert indít a Globális Médiaügynökség ellen arra hivatkozva, hogy ezen szervezetnek kötelessége a finanszírozás, a szövetségi források visszatartása pedig jogsértő. Arról még nincs hír a nyilvánosságban, hogy a per milyen módon fog alakulni, ugyanakkor az érintett szerkesztőségek segítségére siet több európai ország is.

Európa venné át a finanszírozást

Ahogy arról már beszámoltunk, azt követően, hogy Donald Trump aláírta a megszüntetésről szóló rendeletet, Európa külügyminiszterei tárgyalóasztalhoz ültek a Szabad Európa jövőjét illetően.

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője szerint felelősséget kell vállalni a média fenntartásáért, ugyanakkor hozzátette, a tagállamok nem tudják rögtön átvenni a finanszírozást.

Claudia Plakolm, Ausztria néppárti ügyekért felelős minisztere szerint nem szabad hagyni a felszámolást, mert azzal „Európa ellenfeleit ajándékoznánk meg”.

A lengyel európai ügyekért felelős miniszter, Adam Szlapka szükségesnek nevezte a rádió melletti kiállást, illetve úgy látja, hogy a szerkesztőség felszámolása „ajándék” lehet Donald Trump részéről Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Orbán Viktor miniszterelnöknek. Jan Lipavsky, a cseh külügyminiszter szerint „gyors és hatékony” cselekvésre van szükség, mert ha egyszer a munkájuk leáll, akkor „nagyon nehéz lesz azt újraindítani”.

Az európai finanszírozásról szóló tárgyalásokba beszállt: Németország, Észtország, Lettország és Litvánia is.