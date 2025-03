Donald Trump amerikai elnök péntek este adott ki egy emlékeztetőt, amelyben visszavonta több egykori ellenfele, köztük Kamala Harris, Hillary Clinton és ifjabb J. R. Biden engedélyét és a titkos információkhoz való hozzáférését – számol be a The New York Times.

Az amerikai államfő még februárban közölte, hogy megszüntetné elődje – Joe Biden – hozzáférését a titkosszolgálati tájékoztatókhoz, s ezt bosszúként értelmezhetjük, mivel Biden legutóbb ugyanezt tette vele. A közlemény számos olyan személyt nevezett meg, akik valaha összetűzésbe kerültek Donald Trumppal. A névsor olyan, mint egy „ellenséglista”.

A felsorolásban szerepel például New York két vezető bűnüldöző tisztviselője, Letitia James (New York főügyésze) és Alvin L. Bragg (Manhattan kerületi ügyésze), akik szembeszálltak az elnökkel. Szintén megtalálható a neve azoknak az embereknek, akik 2019-ben a Donald Trump ellen indított első vádemelési eljárás prominens szereplői voltak – Fiona Hill vezető külpolitikai szakértő és Alexander Vindman alezredes tanúskodtak a vádemelési meghallgatáson, valamint Norman Eisen ügyvéd, aki felügyelte a vádemelést.

Utasítom továbbá az összes végrehajtó minisztérium és ügynökség vezetőjét, hogy vonják vissza a kíséret nélküli belépést az Egyesült Államok kormányzati létesítményeibe ezektől a személyektől

– áll Donald Trump közleményében.

Az amerikai elnök hivatalba lépése óta a péntekihez hasonló közleményeit használja arra, hogy „lecsapjon azokra”, akik megpróbálják felelősségre vonni, vagy keresztbe tenni neki.