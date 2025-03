Elon Musk lánya durván nekiment apjának: amit a kormányban művel, az kib*szottul borzasztó

Nem finomkodott Vivian Jenna Wilson, Elon Musk legidősebb gyermeke egy interjúban, amikor apja dolgairól kérdezték. A Xavier Alexander Musk néven született transznemű lány a Tesla-vezér elhíresült „náci karlendítéséről” és a kormányban betöltött szerepéről is beszélt.

A transznemű Vivian Jenna Wilson ismét nyilvánosan ítélte el apját, szerinte Elon Musk egy „karikatúra-szerűen gonosz” Fehér Ház tagja, és amit a kormányban művel, az „kib*szottul borzasztó”.

„Őrület volt az a náci köszöntés. A fügét nevezzük fügének, a náci köszöntést is nevezzük annak, ami. Az egyértelműen náci köszöntés volt” – fogalmazott egyértelműen Elon Musk legidősebb gyermeke a Teen Vogue-nak adott interjújában, felidézve apja megnyilvánulását a Donald Trump január 20-i elnöki beiktatása utáni egyik ünnepi rendezvényén.

A 20 éves transz lány a testvéreit firtató kérdésre azt válaszolta, fogalma sincs, mennyien vannak, ő is csak a sajtóból szokott értesülni a történésekről, a kapcsolatot sem tartja a többségével. Elon Musk X Æ A-Xii nevű gyermekéről (akivel az utóbbi időben többször is mutatkozott a techmilliárdos) azt állította, még kiskorában találkozott vele, de azóta egy alkalommal sem. A jelenlegi hivatalos információk szerint Musknak 14 gyermeke van 4 különböző anyától, de egy influenszer azt állította, ő is szült gyereket az X tulajdonosának.

Apjára visszatérve azt mondta, nem tartja őt nagyra, szerinte Musk a félelemből táplálkozik, és az ilyen embereket igyekszik kizárni az életéből. „Nagyon gyorsan feldühödik. Figyelmetlen és nárcisztikus ember” – folytatta a kritikáit, majd megerősítette a korábbi elhatározását, hogy semmilyen módon nem kíván kapcsolatban állni biológiai apjával. Hozzátette, folyamatosan látja a hírekben Muskot, a vele kapcsolatos dolgokat borzalmasnak látja, és sokszor gondolkozik azon, többször kellene nyilvánosan beszélnie az apjáról.

Vivian Jenna Wilson először 2024-ben beszélt apjáról a nyilvánosság előtt, akkor azt állította róla, hogy „ő nem egy családapa, hanem egy sorozatos házasságtörő, aki nem hagyja abba a kib*szott hazudozást a saját gyerekeiről”. Ráadásul szerinte biológiai apja valójában nem is keresztény, tudomása szerint ugyanis „életében nem volt templomban”.

Elon Musk korábban úgy nyilatkozott, rábeszélték arra, hogy beleegyezzen, hogy az akkor még Xavier nevű gyermeke pubertáskori hormonkezelésben részesülhessen. A koronavírus-járvány körüli zűrzavarra fogta, hogy beleegyezett azoknak a dokumentumoknak az aláírásába, amelyeknek valós tartalmával nem volt tisztában. Saját megfogalmazása szerint ezután esküdött fel arra, hogy „elpusztítja a woke vírust”. Wilson a legutóbbi interjúban azonban azt állította, apja nem miatta tolódott el jobbra ideológiailag.