Félmillió gázai menekültet helyeznének el Egyiptomban

Félmillió gázai menekültet fogadhat be Egyiptom. Abdel Fattah El-Sisi elnök szerint országa egy külön városba helyezné el a Gázai övezetből kitelepített lakosokat. A terv Jordániának nem tetszett, Donald Trump amerikai elnöknek korábban volt egy hasonló javaslata.

Abdel Fattah El-Sisi egyiptomi elnök kijelentette, hogy országa félmillió Gázai övezetből lakost fogadna be – adta hírül a libanoni Al-Akhbar című lap alapján a The Jerusalem Post.

A tervek szerint a gázai menekülteket egy külön városban helyeznének el az afrikai országban. A javaslat egy olyan konferencián hangozhatott el, ahol több egyiptomi vezető politikus volt jelen. Az ajánlat Jordániának nem tetszett, amely korábban állást foglalt egy ilyen jellegű javaslat ellen.

Nemrégiben Donald Trump amerikai elnöknek volt egy javaslata arra, hogy a gázaiakat a szomszédos arab országokba – többek között Egyiptomba és Jordániába – telepítsék, a Gázai övezet pedig az Egyesült Államok irányítása alá kerüljön. A tervet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában jelentette be.

Az elmúlt napokban folyamatossá váltak a harcok Izrael és a Hamász között

Izrael március 18-án óriási támadást indított a Gázai övezetben, amelyben több mint négyszázan haltak meg. A hadműveletet világszerte elítélték, de az izraeli állam nem fejezte be azokat. Benjamin Netanjahu miniszterelnök arról beszélt, hogy ez még csak a kezdet, így további légicsapásokra lehet számítani. Az Izraeli Erők (IDF) egy nappal később is végrehajtottak egy hadműveletet. Az egyik csapásban egy ENSZ alkalmazott is életét vesztette. A Hamász válasza sem maradt el.

A felek januárban kötöttek egymással tűzszünetet. A megállapodás márciusban járt volna le, de a Hamász nem akart hosszabbítani. Izrael azonban ezt mégis megtette, a túszcsere azonban nem zajlott gördülékenyen. Március elején az izraeliek a terrorszervezet egyik parancsnokát végezték ki.

Az év harmadik hónapjának közepén került igazán veszélybe a tűszüneti megállapodás, mivel az izraeli erők a Gázai övezet északi részében hajtottak végre támadást, amelyben kilencen meghaltak. Az áldozatok a Hamász szerint civilek voltak, az izraeliek szerint álruhás terroristák.