Folytatódnak a tüntetések Törökországban, a miniszterelnök figyelmeztetett

Tüntetések törtek ki pénteken több török városban, miután letartóztatták Isztambul polgármesterét, Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök legfőbb riválisát. Az AP hírügynökség beszámolója szerint annak ellenére kezdődtek a tüntetések, hogy a török vezető szigorúan figyelmeztetett mindenkit, hogy nem tűrik az utcai tiltakozásokat.

Mint azt korábban megírtuk, a török rendőrség szerdán letartóztatta Isztambul polgármesterét, napokkal a valószínűsíthető elnökjelöltség előtt. Egy nappal az után vették őrizetbe, hogy az egyetem politikai indíttatásúnak tartott lépéssel érvénytelenítette a diplomáját.

Az Isztambuli Egyetem arra hivatkozva érvénytelenítette Imamoglu diplomáját, hogy állítólag szabálytalanságok történtek 1990-ben, amikor egy észak-ciprusi magánegyetemről átkerült az egyetem üzleti adminisztrációs karára. Az egyetemi diploma a törökországi választásokon való indulás feltétele, így a jelenlegi állás szerint Imamoglu nem indulhat a választásokon, de elmondta, hogy a döntést tervezi megtámadni.

Az isztambuli rendőrség paprikaspray-vel, könnygázzal és gumilövedékekkel szorította vissza a több száz tüntetőt, akik megpróbáltak áttörni a város történelmi vízvezetéke előtti barikádon, és fáklyákkal, kövekkel és más tárgyakkal dobálták őket. A rendőrség a fővárosban, Ankarában, valamint az Égei-tenger partján fekvő Izmirben is feloszlatta a tüntetéseket, időnként erőszakos eszközökhöz folyamodva. Mintegy száz embert vettek őrizetbe országszerte a tüntetések alatt.

A polgármester letartóztatását sokan politikai célú kísérletnek tekintik, hogy eltávolítsanak egy népszerű ellenzéki személyiséget, Erdogan kulcsfontosságú kihívóját a jelenleg 2028-ra tervezett elnökválasztási versenyből. Kormányzati tisztviselők visszautasítják azokat a vádakat, amelyek szerint az ellenzéki személyiségek elleni jogi lépések politikai indíttatásúak, és kitartanak amellett, hogy a török bíróságok függetlenül működnek.

Ekrem Imamoglut négy órán át hallgatta ki a rendőrség a korrupciós vádak miatt – a politikus mindent tagadott –, s várhatóan szombat este szállítják át egy bíróságra, ahol az ügyészek kihallgatják. Letartóztatása a legnagyobb tüntetéseket váltotta ki 2013 óta, amikor tömeges kormányellenes lázadások rázták meg Törökországot, s amelyek nyolc halálos áldozatot követeltek. A köztársasági elnök kijelentette, hogy a kormány nem tűri az utcai tiltakozásokat, és az ellenzéki pártot korrupciós és terrorszervezetekkel való kapcsolattal vádolta. Pénteken az ankarai és az izmiri hatóságok ötnapos tüntetési tilalmat hirdettek, miután korábban Isztambulban is hasonló intézkedést vezettek be.

Tiltakozás és államcsíny

A jelentős mennyiségű tiltakozó annak ellenére gyűlt össze Isztambulban, hogy a hatóságok mindent megtettek a gyülekezés ellehetetlenítésére: több utat és metróvonalat lezártak, és korlátozták a törökök hozzáférését a legfontosabb nyugati közösségimédia-platformokhoz is – ezt a taktikát a vezetés már a múltban is alkalmazta a kormányellenes tüntetések megakadályozására. A demonstrálók metróállomásokat, egyetemi campusokat és köztereket foglaltak el, és egyes csoportok összecsaptak a rendőrökkel is.

Imamoglut és segítőit a török ügyészek korrupcióval, zsarolással és pénzügyi csalással vádolják. Valamint azzal is, hogy terroristákat támogatott – név szerint a Washington és több más török szövetséges által is terroristának minősített Kurdisztáni Munkáspártot (PKK). Letartóztatása előtt egy nappal az Isztambuli Egyetem visszavonta a polgármester alapdiplomáját, amely a török törvények szerint a választásokon való indulás feltétele.