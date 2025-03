Beindult a cenzúra Elon Musk platformján, sorra tűnnek el a török ellenzéki oldalak az X-ről

Több olyan fiókot is felfüggesztett az Elon Musk tulajdonolta X médiaplatform Törökországban a belügyminisztérium nyomására, amelyek ellenzéki politikai vezetőkhöz kapcsolhatóak. Néhány közülük az egész világon elérhetetlenné vált, de vannak olyanok, amiket csak az országban élők számára tettek láthatatlanná.

Napok óta tartanak a tüntetések a török fővárosban, miután a Recep Tayyip Erdogan egyik legfőbb riválisának tartott Ekrem Imamoglut korrupció és terrorizmus vádjával letartóztatták. Miközben az isztambuli főpolgármester melletti több tízezresre duzzadt utcai megmozdulásokon a helyi rendőrség már könnygázt is bevetett, Elon Musk közösségi felülete blokkolni kezdte az Imamoglut támogató oldalakat.

Az ellenzéki megmozdulások jelentős része az egyetemek környékén összpontosult, és sok olyan személy, aki kapcsolatban állt a demonstrációkkal, most az X-en felfüggesztett fiókokkal találkozott. Yusuf Can, a Wilson Center közel-keleti programjának koordinátora és elemzője a Politicónak nyilatkozva elmondta, hogy a felfüggesztett fiókok többsége olyan egyetemi aktivistákhoz tartozott, akik a tüntetésekkel kapcsolatos információkat és helyszíneket osztották meg a diákok számára. Can szerint ezeknek az „alapvetően helyi aktivistáknak” a követőtáboruk általában néhány tízezer fő.

A lap megjegyzi, hogy egyes fiókok felfüggesztése csak Törökországra vonatkozik, de vannak olyanok, amik az egész világon elérhetetlenné váltak. Ömer Faruk Aslan arról beszélt, hogy létre kellett hoznia egy új profilt, miután a bíróság elrendelte a fiókjának a blokkolását, amin a tweetek már több mint 6 millió embert értek el.

Ali Yerlikaya török belügyminiszter éppen az X-en ismerte el a cenzúrát. Közlése szerint a hatóságok 326 olyan közösségi médiás fiókot találtak, amelyek „gyűlöletkeltésre buzdítanak”, ezek közül 72-t külföldről üzemeltetnek.

A Politico emlékeztet rá, hogy amikor Elon Musk 2017-ben megvásárolta az akkor még Twitter néven futó platformot, döntését akkor a szólásszabadság visszaállításával indokolta.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, március 19-én a török rendőrség szerdán letartóztatta Isztambul főpolgármesterét, napokkal a valószínűsíthető elnökjelöltsége előtt. Ekrem Imamoglut azóta már ki is hallgatták a hatóság emberei, az utcákon pedig napok óta tartó lázadás tört ki, a tüntetők száma pedig napról-napra nő.