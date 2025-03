Donald Trump kitiltott egy brit punkzenekart az Egyesült Államokból

Megtiltották a UK Subs brit punkzenekar három tagjának, hogy belépjenek az Egyesült Államokba, a reptéren őrizetbe vették őket, többször is kihallgatták a tagokat, majd kitoloncolták őket. Alvin Gibbs basszusgitáros egy hosszú posztban mesélte el „élményeit” az esettel kapcsolatban, kifejtve, hogy nem rejtik véka alá: sokszor kritizálják Donald Trumpot és kormányát. Ugyanígy járt pár héttel korábban egy francia kutató is.

A UK Subs nevű punk-rock zenekar tagjai elmondták, hogy megtagadták tőlük a beutazást, és őrizetbe vették őket az Egyesült Államokban – írta meg a The Guardian a zenekar beszámolóira hivatkozva.

Alvin Gibbs basszusgitáros szerdán egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg az incidens részleteit, amelyek szerint többektől megtagadták a belépést az Egyesült Államokba, köztük például egy francia tudóstól, aki azt mondta, hogy Donald Trump-ellenes megjegyzései miatt tiltották ki.

Gibbst, valamint bandatársait, Marc Carrey-t és Stefan Häubleint az őrizetbe vételük után visszatoloncolták az Egyesült Királyságba.

Egyedül az énekes Charlie Harper számára engedélyezték a belépést, aki végül egy csapat beugró zenésszel játszott a zenekar Los Angelesben tervezett koncertjén.

A zenész elmesélte, hogy miután leszállt a Los Angeles-i repülőtéren a társával, közölték vele, hogy az ellenőrzés után kihallgatják. A tájékoztatás szerint ez két okból történt: először is azt mondták neki, hogy rossz vízummal rendelkezik, de azt is elmondták neki, hogy van egy másik ok is, amelyet az ügynökök nem árulnak el neki.

Nem tehetek róla, de elgondolkodom azon, hogy az elnökükkel és kormányával kapcsolatos gyakori és nem túl hízelgő nyilvános megjegyzéseimnek volt-e szerepe – vagy talán csak egyszerűen a paranoiának engedek

– mondta. A brit punk-rock műfaj úttörőinek számító zenekar korábban nyíltan kritizálta Trumpot és politikáját. Közismert, hogy gyakran tesznek politikai nyilatkozatokat élő fellépéseik alkalmával is.

Bírálat egyenlő kitiltás

„Ami ezután következett, az messze nem volt kellemes” – mondta Gibbs. „Két rendőr kísért át az LAX egy másik részébe, ahol Stefant és Marcot már egy hideg fogdában találtam, egy csoport kolumbiai, kínai és mexikói fogvatartottal együtt. A poggyászomat, a telefonomat és az útlevelemet elkobozták” – tette hozzá.

Elmesélte, hogy végül hajnali 4 órakor hívták be egy második kihallgatásra, órákkal azután, hogy eredetileg este 7-kor landolt.

Alvin Gibbs elmondása szerint társa 25 órát várt arra, hogy végül kiengedjék az őrizetből. „Mire másnap este 8-kor felkísértek minket a járatra, már jóval több mint egy napja nem aludtam, és csak egy lábas tésztán és néhány csésze teán voltam túl” – számolt be.

Bár megkönnyebbülését fejezte ki, hogy Charlie Harper be tudott lépni az országba, és előadhatta a tervezett műsort, Gibbs nem szívesen próbálna újra visszatérni az Egyesült Államokba. „Úgy tűnik, hogy a kapcsolatom az országgal egy jó időre véget ért” – mondta. A UK Subs tagjainak tapasztalatai a legújabbak azok hosszú sorában, akik az Egyesült Államokba való belépésük után hosszú ideig tartó őrizetbe vételt és kitoloncolást tapasztaltak, az eseteket gyakran homályos vagy meg nem határozott vízumproblémáknak tulajdonítják.

A UK Subséhoz hasonló helyzetben egy francia kutatótól a hónap elején megtagadták a beutazást az Egyesült Államokba, miután a bevándorlási tisztviselők egy repülőtéren átkutatták a telefonját, és olyan üzeneteket találtak nála, amelyekben a Trump-kormányzatot bírálta.

A hírre reagálva Philippe Baptiste, Franciaország felsőoktatási és kutatási minisztere azt mondta, hogy

ezt az intézkedést nyilvánvalóan azért hozták meg az amerikai hatóságok, mert a kutató telefonján olyan üzenetváltások voltak kollégáival és barátaival, amelyekben személyes véleményt fogalmazott meg a Trump-kormányzat kutatási politikájáról

– mondta.