Szürreális jelenetek a bolgár ötös lottón: olyan számot húztak ki, amelyet nem lehetett volna

Bulgáriában az 5 a 35-ből nevű lottósorsoláson a 41-es számot húzták ki ötödiknek, ami a szabályok szerint nem is szerepelhetett volna a gépben. Emiatt új húzást tartottak, majd a cég magyarázata szerint ez a malőr azért következhetett be, mert rossz golyókat helyeztek el a gépben. Az incidens miatt több minisztérium is vizsgálatot indított, a felelősök elbocsátásra számíthatnak.