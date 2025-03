Több mint ezer tüntetőt vettek őrizetbe a török hatóságok

Vasárnap is tízezrek vonultak utcára több török városban is, köztük Isztambulban is, hogy kiálljanak a város letartóztatott polgármestere, Ekrem Imamoglu mellett. A rendőrség ezúttal is több eszközzel oszlatta a tömeget. Ali Yerlikaya török belügyminiszter közlése szerint 1133 tüntetőt vettek őrizetbe, az összecsapásokban 123 egyenruhás sérült meg. A Sky News tudósítója szerint a tüntetés békésen zajlott, de az országban hosszú ideje nem tapasztaltak ekkora tiltakozási hullámot.