A japán legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek ítélte az azonos neműek házasságának tilalmát

Az oszakai felsőbíróság kedden alkotmányellenesnek minősítette, hogy Japánban nem ismerik el az azonos nemű párok házasságát. Ez már az ötödik hasonló döntés az ország felsőbb bíróságai részéről, amely ellentétes az oszakai kerületi bíróság 2022-es ítéletével.

Honda Kumiko bíró indoklása szerint a jelenlegi szabályozás sérti az egyenlőséghez való jogot, mivel „az azonos nemű párok jogi hátrányai jelentősen nagyok”. A bíróság azt is megállapította, hogy a házasság „az egyén identitásának létezéséhez kötődő fontos jog”, amelyet a jelenlegi tiltás súlyosan aláás.

Bár a bíróság kimondta az alkotmányellenességet, nem ítélt meg kártérítést az ügyben szereplő három párnak, akik egyenként egymillió jen (körülbelül 2,5 millió forint) kártérítést követeltek az államtól a 2019-ben indított perben – írja a Kyodo News.

Egyre erősebb nyomás

Japánban a polgári jog és a családjogi szabályozás csak a férfi és nő közötti házasságot ismeri el, és kizárólag a heteroszexuális párok élvezhetik a házasságból eredő előnyöket, mint az öröklési jogok, adókedvezmények vagy a gyermekek közös felügyelete.

Az elmúlt években több helyi önkormányzat bevezette az azonos nemű párkapcsolatok elismerésének rendszerét, de ez nem biztosít a házasságéval megegyező jogokat. Az LMBTQ-közösség és támogatói egyre erősebb nyomást gyakorolnak a változtatás érdekében.

Japán továbbra is az egyetlen ország a G7-csoportban, amely nem legalizálta az azonos neműek házasságát vagy élettársi kapcsolatát, miközben a szapporói, tokiói, fukuokai, nagojai és most már az oszakai felsőbíróság is alkotmányellenesnek minősítette a jelenlegi helyzetet.