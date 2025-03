Oscar-díjas rendezőt vett őrizetbe az izraeli hadsereg

A CBS News azt írja, a hétfőn este Szusia településen őrizetbe vett palesztinok közül az egyik a filmrendező Hamdan Ballal, aki pár héttel korábban még Hollywoodban ünnepelte, hogy alkotását a legrangosabb filmes díjjal jutalmazták.

Basel Adra, aki társrendezőként szintén szerepet vállalt a palesztin-izraeli konfliktusról szóló dokumentumfilmben, a helyszínen tartózkodott, amikor két tucat izraeli telepes a faluba rontottak. Elmondása szerint többen álarcot, fegyvert, valamint izraeli egyenruhát viseltek. Időközben az izraeli hadsereg (IDF) katonái is megérkeztek, akik fegyverüket a palesztinokra szegezték, miközben a két tucatnyi támadó kövekkel dobálta őket.

Amióta visszatértünk az Oscar-gáláról, minden nap támadás ér minket. Ez lehet a bosszújuk, amiért elkészítettük a filmet

– nyilatkozta Basel Adra az Associated Pressnek a történtek után.

Az IDF eset után kiadott közleményében megerősítette, hogy őrizetbe vettek három palesztin személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kövekkel dobálták meg a katonákat, valamint izraeli civileket. Az AP hírügynökség megszólaltatott több szemtanút is, akik az ellenkezőjét írták le az esetnek. Az IDF továbbá közölte, az őrizetbe vett palesztinokat kihallgatásra átadta az izraeli rendőrségnek, miközben egy izraeli személyt evakuáltak a területről.

A No Other Land, vagyis a Nincs más föld című, Oscar-díjjal jutalmazott alkotás két palesztin aktivista kameráján keresztül mutatja be a konfliktust, az abban felhasznált képsorokat több éven keresztül vették fel, több száz órányi nyersanyagot eredményezve. A dokumentumfilmről az Indexen is megjelent egy kritika, ezt ide kattintva lehet elolvasni.