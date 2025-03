Nem hagyja magára feleségét, J. D. Vance is Grönlandra látogat

Az amerikai second lady grönlandi látogatásának bejelentése után J. D. Vance alelnök közölte, hogy pénteken ő is ellátogat vele a világ legnagyobb szigetére, ahol annak biztonsági helyzetét vizsgálják, ugyanis a Pituffik űrbázis mellett a helyben állomásozó amerikai katonákkal is találkoznak. Usha Vance a grönlandi történelmi helyszíneket és egy kutyaszánversenyt is megtekint.