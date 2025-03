Nem tartott sokáig a fekete-tengeri tűzszünet, több ukrán drón is behatolt az orosz területekre

A TASZSZ orosz állami hírügynökség tájékoztatása szerint kilenc ukrán drónt semmisítettek meg orosz területek felett szerda virradóra, melyek közül ötöt a Belgorodi, kettőt a Kurszki régió, valamint további kettőt a Fekete-tenger felett lőttek le. Állításaikat az ukránok még nem erősítették meg.

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor nem közölte, hogy a drónok fekete-tengeri célpontokat támadtak-e, vagy csak elrepültek a tenger felett. Kedden ugyan megegyezés született az energetikai infrastruktúra és a fekete-tengeri légitámadások beszüntetéséről, azonban a két fél nem értett egyet abban, hogy mikor lépett életbe.

Az amerikai közvetítők külön-külön tárgyaltak az orosz és az ukrán delegációval Rijádban, amely az első lépés lehet a teljes körű tűzszünet felé, de szakértők szerint ez még nem változtat az ukrajnai helyzeten.

Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter szerint Ukrajna beleegyezett abba, hogy „biztosítja a biztonságos hajózást, megszünteti az erőszak alkalmazását, és megakadályozza a kereskedelmi hajók katonai célokra való felhasználását”. Ezzel szemben Moszkva azt állította, hogy ez attól függ, hogy a nyugati szankciókat feloldják-e a műtrágya- és élelmiszeripari vállalatokkal szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor kijelentette, hogy szerinte a tűzszünet azonnal hatályba lépett, és játékkal vádolta Moszkvát.

Sajnos még most, a tárgyalások napján is látjuk, hogy az oroszok máris elkezdtek manipulálni. Már most megpróbálják elferdíteni a megállapodásokat, és valójában megtéveszteni mind a közvetítőinket, mind az egész világot