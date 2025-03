Komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha a vezető amerikai politikusok védett vonalak helyett privát cseten beszélik meg a hadititkokat – nyilatkozta Kis-Benedek József biztonságtechnikai szakértő az InfoRádióban, miután Mike Waltz, Donald Trump USA-elnök nemzetbiztonsági tanácsadója véletlenül bevett egy újságírót egy titkos csevegésbe, ahol háborús terveket, nevesítve a jemeni támadás körülményeit vitatták meg.

A szakértő aláhúzta: ilyen információkat zárt rendszerben, titkosított csatornákon kellene megbeszélni, mert nyílt csatornák esetén veszélyforrást jelent a lehallgatás lehetősége.

Az ilyen jellegű szabálytalanság nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában, pedig a titkosított csatornákhoz eszköz és rendszer is rendelkezésre áll. Kis-Benedek József úgy látja, hogy

A katonák is komoly életveszélybe kerülnek, ha kitudódik egy akció helyszíne és ideje,

és egy ilyen műveleti fegyelemsértés kivizsgálást igényel.

A szakértő emlékeztetett, hogy sok hasonló kiszivárogtatás történt az elmúlt években, és az eset kivizsgálását követően várhatóan felelősségre fogják vonni a hibázókat, hiszen csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baj.

Ahogy azt az Indexen megírtuk, a The Atlantic arról számolt be, hogy főszerkesztője, Jeffrey Goldberg véletlenül bekerült egy csoportos csevegésbe, ahol Donald Trump nemzetbiztonsági csapata a jemeni húszi fegyveresek elleni támadást tervezgette. Az újságíró kitálalt arról, mit látott az üzenetek között. A The Atlantic szerdán reggel további képernyőfotókat hozott nyilvánosságra a Signal-csoportban zajló beszélgetéséből.

A Politico beszámolója szerint a Waltz által elkövetett hiba komoly vitákat váltott ki a Fehér Ház falain belül. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő elmondta, hogy több üzenetszálban is folyik az egyeztetés a nemzetbiztonsági tanácsadó sorsáról.

A botrányt követő helyzetet ismerő személy szerint Trump már beszélt Waltzcal az ügyről, és a Fehér Ház egyelőre kiáll mellette.