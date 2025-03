Donald Trump még nagyobb vámokkal fenyegeti Kanadát és az Európai Uniót

Donald Trump amerikai elnök Truth közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok a jelenleg tervezettnél „jóval nagyobb” mértékű vámokat vethet ki az Európai Unióra és Kanadára, ha közösen próbálnak fellépni az amerikai vámok ellen – írja az MTI.

Bejegyzésében az amerikai államfő úgy fogalmazott, hogy amennyiben az Európai Unió Kanadával együttműködve „gazdasági károkat” okoz az Egyesült Államoknak, akkor a jelenleg tervezettnél jóval nagyobb mértékű vámokat fognak kivetni mindkettőjükre. Donald Trump szerint erre a lépésre azért lenne szükség, hogy „megvédjék a két ország legjobb barátját, akivel valaha is rendelkezett”.

Az amerikai elnök már korábban is hangsúlyozta, hogy ezekkel a vámokkal a kereskedelmi egyensúlytalanságot akarja korrigálni, mert értékelése szerint a többi kereskedelmi partner – különösen az Európai Unió – tisztességtelenül bánik az Egyesült Államokkal. Donald Trump az utóbbi hetekben azt is többször kijelentette, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia, és Washington jelentős vámokat is kivetett az amerikai piacra exportált kanadai termékekre.

Az importgépjárművekre is vámot vet ki

Szintén bejelentette, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vet ki minden külföldön gyártott importált gépjárműre április 2-től. Az elnök a fehér házi dolgozószobájában írta alá az intézkedésről szóló rendeletet, ami autókra és teherautókra egyaránt vonatkozik – írja az MTI. Elmondta, hogy a hatóságok egységesen április 3-án kezdik alkalmazni az új vámtételt, amit nem átmenetinek szán.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az autóvám bevezetésének elsődleges célja, hogy az Egyesült Államokba vonzzák az autógyártókat, ami építőipari, majd később járműipari munkahelyeket jelent. Gyorsított engedélyezési eljárást ígért ugyanakkor azon külföldi vállalkozások számára, amelyek gyárépítésbe kezdenek az Egyesült Államokban.

Azt is hozzátette, hogy a befolyó vámbevételt az amerikai államadósság mérséklésére és adócsökkentésre fordítják. A bejelentésen elhangzott, hogy a lépés az Egyesült Államok szövetségi államháztartásának számára évente 100 milliárd dollárt meghaladó vámbevételt jelenthet.