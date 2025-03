Nagy bajban van Nicolas Sarkozy, akár hét éves börtönbüntetést is kaphat

Az ügyészség hét éves börtönbüntetést kért Nicolas Sarkozy volt francia elnökre, mert a vádak szerint több millió euró illegális kampányfinanszírozást kapott Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátortól.

A vádirat alapján a korábbi francia államfő mellett több minisztere is bíróság elé került, mert „elképzelhetetlen, példátlan és illetlen” megállapodást kötöttek Kadhafival − írja a Politico.

A korrupcióellenes vizsgálatból kiderült, hogy Nicolas Sarkozy 2007-ben nagy összeget kapott a líbiai diktátortól, melyért cserébe paktumot kötött az észak-afrikai rezsimmel. Emellett a nyomozás Abdullah esz-Szenusszi, Kadhafi kémfőnöke ügyére is kiterjedt, akit távollétében ítélt életfogytiglani börtönbüntetésre a francia bíróság 1999-ben egy utasszállító repülőgép Niger feletti lelövésében játszott szerepe miatt, amelyben 170-en haltak meg.

Az illegális kampányfinanszírozásról egy oknyomozó portál számolt be 2012-ben. Nicolas Sarkozy többször is ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy összeesküvés áldozata lett. A volt elnök azt nyilatkozta, hogy „továbbra is harcolni fog az igazságért, és hisz a bíróság bölcsességében”. Ennek ellenére már egy éve házi őrizetben tartják, miután bűnösnek találták korrupció vádjával.