Árvíz sújtja a horvátországi Orahovicát és Izdencet, ahol a Vucica folyó kilépett a medréből, és elérte a települések több utcáját is. A katasztrófavédelem erői megkezdték emberek evakuálását, miközben homokzsákokkal próbálják megállítani az áradást.

A heves esőzések nyomán árvíz sújtja a horvátországi Orahovicát és a környező településeket. A hatóságok beszámolója és a felvételek szerint a víz több házat is elöntött – adta hírül a horvát Index.

A helyzet miatt március 27. csütörtök este a Polgári Védelmi Központ rendkívüli ülést tartott. Megerősítették, hogy a víz már több házba is behatolt. Az ülésen felhívták a figyelmet arra, hogy miután a Vucica folyó kilépett a medréből az orahovicai Zvonimira és a Dalmatinska utcákban már több helyen is elöntötte az épületeket. A tanácskozáson az érintett megye (Virovitica-Podravina) alprefektusa, Marijo Klement is részt vett.

Nagy mennyiségű csapadék hullott, több mint 75 liter négyzetméterenként. Amikor ma reggel hatkor kimentünk a mezőre, a gát még tartott. Most azonban sajnos túlfolyik rajta, ami azt jelenti, hogy több mint kilenc méteres vízállás van ott. Az ár már elérte az első házakat, a Stjepan Radiclement utca pedig jelenleg le van zárva Orahovicában

– mondta el a tisztviselő.

Az emberek még mindig otthonaikban vannak, és sürgős evakuálásra van szükség

– hangzott el a főkapitányság ülésén, amely után megkezdődött a legveszélyeztetettebb lakosok evakuálása.

A portál információi szerint a térségben csónakokkal is mentik az embereket. A súlyosbodó helyzet miatt a polgári védelem úgy döntött, a közüzemi dolgozókkal és a tűzoltóság bevonásával homokzsákokkal erősítik az érintett településeket. Megjegyezték, az áradás jelenleg Orahovicán és Izdenc község területén a legnehezebb.

A helyzet valóban komoly. A folyó kiöntött, és a víz behatol az udvarokba, a házak felé halad. Az eső továbbra is fáradhatatlanul esik, a vízszint pedig emelkedik. A hatóságok emberei a helyszínen vannak, a zsákokat a legalacsonyabb pontokon helyezik el, és további egységeket is várunk

– mondta Tomislav Durmic, a Izdenc község polgármestere.

Ha az állapot tovább romlik, a katasztrófavédelem bejelentette egy krízispont létrehozását, ahol a lakók menedékhez, vízhez és alapvető szükségleti cikkekhez juthatnak.