Százmilliós luxusautótól búcsúzhat Putyin flottája, mutatjuk, mit veszíthetett Oroszország vezetése

Felvételek tanúsága szerint lángokba borult egy, a Vlagyimir Putyin orosz elnök flottájához tartozó Aurus Senat luxusautó Moszkvában. Utánajártunk, mit veszíthetett el Oroszország vezetése, és kiderült, a nemrég modellfrissítésen átesett százmilliós jármű alapmodellje is igazi ritkaság, Oroszország államfőjének autója pedig egy atomtámadással is megbirkózhat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018-ban közölte, hogy a Porsche közreműködésével egy teljesen új luxuslimuzint fejleszt ki az orosz autóipar. Az orosz járműkutató és -fejlesztő intézet (NAMI) által tervezett, Rolls-Royce Phantomra hasonlító, az elnök számára páncélozott luxuslimuzin 2018-ban volt először látható az államfő beiktatási ceremóniáján. Az akkori Aurus Senat még egy kevésbé kidolgozott prototípus volt, később több frissítésen is átesett, legutóbb 2024-ben.

A 2018-ban alapított Aurus Motors az orosz luxuslimuzin alapjaira és a Porsche által tervezett moduláris felépítésű hajtásrendszerre alapozva egy teljes járműcsaládot szeretett volna létrehozni – írja a Totalcar. A sorozatgyártás 2021-ben kezdődött a moszkvai üzemben, ekkor a rövid Aurus Senat 598 lóerő teljesítményű hibrid hajtással szerelt változatának az ára 246 ezer dollárról – mai árfolyamon 91,5 millió forintról – indult. Az első teljes értékesítési évben, 2023-ban 113 példány talált gazdára, köztük többet orosz állami szervek, egyet pedig Kim Dzsongun észak-koreai vezető vett át.

Ezután, 2024-ben az Aurus Motors a Senat frissítése mellett döntött, az új verziót a bemutatáshoz hasonlóan Vlagyimir Putyin beiktatási ceremóniáján lehetett látni. Ezzel Oroszország államfője lett az első használója a frissített orosz limuzinnak. A megújult Senatot egyetlen hajtással, a már ismert hibrid 4,4 literes, V8-as, kétturbós, 598 lóerős erőforrással, kilencfokozatú automata váltóval gyártották.

Az orosz állami média szerint az autó mindössze 6 másodperc alatt gyorsul fel nulláról 100 kilométer per órára, a maximális sebessége pedig óránkénti 250 kilométer.

Az új Senat a korábbinál szélesebb, immár LED-mátrix technológiát alkalmazó lámpatesteket, új lökhárítót és új hűtőrácsot kapott. Megújult a belső tér is, a NAMI által kifejlesztett MM típusú infotainment rendszert építették be az új verzióba, amelyhez egy 13 colos érintőképernyő tartozik. Hárommal több kamerát helyeztek el az autóban, amelyből egy a sofőrt is figyeli, és éjjellátó rendszert is kapott. A jármű becsült vételára jelenleg 330 ezer euró, átszámítva több mint 130 millió forint.

Vlagyimir Putyin autója fokozottan védett

Az orosz elnök Senatja fokozottan golyóálló, többrétegű páncélozott karosszériával, 65 milliméter vastag golyóálló edzett üveggel, megerősített bombabiztos alvázzal, tömör gumikkal, testőröknek beépített támadó könnyűfegyverekkel, szükség esetén független oxigénellátó rendszerrel rendelkezik, így a jármű összsúlya eléri a 7200 kilogrammot.

Vlagyimir Putyin Aurus Senatja információk szerint egy gáz- és bombatámadást, sőt egyes hírek szerint egy atomtámadást is simán kibír.

Az amerikai elnök „The Beast” limuzinjához hasonlóan a páncélozott Aurus Senat gumiabroncsai még lövések után is megtartják formájukat, emellett az autó a tengeralattjáróknál alkalmazott technológiának köszönhetően teljesen víz alá merülve is képes biztosítani az utasok biztonságát. A megújult Aurus Senatokat elsőként Vlagyimir Putyin konvoja kapta meg. A polgári változatok sorozatgyártását 2025 elejére tervezték a Toyota egykori szentpétervári gyárában.

Mint írtuk, Moszkva titkosszolgálati központja közelében felrobbant egy Putyin elnöki flottájához tartozó luxuslimuzin, a felvételek tanúsága szerint az Aurus Senat motortere kapott lángra. Az eset újabb bizonyíték lehet arra, hogy még Moszkva legszigorúbban őrzött területei sem biztonságosak az ellenséges támadásokkal szemben.