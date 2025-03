Tucatjával gyújtják fel a Teslákat Amerikában

Több Teslára rálőttek, illetve felgyújtották őket egy Las Vegas-i létesítményben, amit a hatóságok „célzott támadásnak” neveztek. Az incidens egy Tesla Collision Centerben történt március 18-án hajnalban – írta közleményében a Las Vegas-i városi rendőrség. Egy gyanúsított, aki a beszámolók szerint teljesen fekete ruhát viselt, öt járművet rongált meg, közülük kettő „teljesen lángba borult.” Úgy vélik, hogy a gyanúsított legalább három lövést adott le egy lőfegyverből a járművekre – írta a Rolling Stone. Sajtótájékoztatóján a seriff elmondta:

Ez célzott támadás volt egy Tesla létesítmény ellen. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy elszigetelt esetről van szó. Nem hisszük, hogy további veszély fenyeget.

A tűzoltók az egyik járműben egy „fel nem robbant” gyújtószerkezetet (feltehetően Molotov-koktélt) találtak.

A gyanúsított az épület homlokzatára felfestette az „Ellenás” szót, bár a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott egyértelműen arról, hogy szerintük a támadásnak politikai indíttatása volt-e vagy sem. A Tesla alapítója, Elon Musk, természetesen szorosan együttműködik Donald Trump elnökkel, hogy az úgynevezett kormányzati hatékonysági hivatal égisze alatt végigvigye a szövetségi kormány átalakítását.

Elon Musk korábban arról beszélt, hogy „Kanada nem is igazi ország” – és ez csak egy a közösségi médiában az amerikai szomszédra tett megjegyzései közül. A kanadaiak azonban a rendőrség szerint valódi károkat okoztak az elektromos autókat gyártó cégének, a Teslának, nem csak a járműveiben és a márkakereskedésekben.

Több mint 80 Tesla gumiabroncsait szúrták ki és karcolták meg a karosszériát egy telken az Ontario állambeli Hamiltonban – közölte a rendőrség. Az Egyesült Államokban is több vandál cselekményt követtek el a Tesla tulajdona ellen.

A Torontótól nyugatra fekvő Hamilton a kanadai acélgyártás központja és az ország Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háborújának egyik áldozata. A Tesla-kereskedések más kanadai városokban, köztük a fővárosban, Ottawában is vonzották a dühös tüntetőket, akik táblákat vittek magukkal.

A Starlink és Elon Musk kanadai állampolgársága is bukhat

Ontario, Kanada legnépesebb tartománya 100 millió kanadai dollár, azaz mintegy 70 millió dollár értékű szerződést mondott fel a Starlinkkel, a Musk tulajdonában lévő műholdas internetszolgáltatóval.

A múlt hónapban kanadaiak ezrei szólították fel a kormányt, hogy

vonja vissza Musk kanadai állampolgárságát és útlevelét.

A petíciót már mintegy 376 ezren írták alá.

Nagy bajban vannak az üzletember vállalkozásai

Kezdjük a SpaceX-szel. Tavaly a világ minden hat űrhajóindításából ötöt ez a cég hajtott végre. Starlink részlegén keresztül a világűrben lévő műholdak 60 százalékát birtokolja. Decemberben részvényeit 350 milliárd dolláros értéken adta el, ami kétharmaddal magasabb a korábbi értékénél. Chris Quilty, a Quilty Space tanácsadó cég munkatársa szerint a Starlink, a fő profitmotor, idén több mint 11 milliárd dollár bevételt és 2 milliárd dollár szabad cash flow-t fog termelni.

Azonban Musk kormányzati elszabadulása riadalmat keltett a SpaceX ügyfeleiben, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a riválisok egyre ütőképesebbek. A Starlink Ukrajnának nyújtott támogatása megszüntetésével kapcsolatos oda-vissza fenyegetései felvetették a bizalom kérdését is.

Az európai politikusok azon töprengenek, hogy Musk mennyire lesz megbízható a stratégiai műholdas kommunikáció hosszú távú szolgáltatójaként. Az alternatívák keresése hozzájárult ahhoz, hogy a szélessávú vállalatoknak műholdas szolgáltatásokat nyújtó OneWeb francia tulajdonosa, az Eutelsat részvényeinek árfolyama több mint megháromszorozódott - írta meg a The Economist.

A Teslát fenyegető veszély nagyobb és közvetlenebb.

A december közepén elért 1,5 milliárd dolláros csúcsról a piaci értéke nagyjából a felére esett vissza. Aktivisták sztrájkőrséget állítottak a Tesla bemutatótermei elé Amerikában és Európában, Musk megnyilvánulásai miatt.

A SpaceX-hez hasonlóan a Tesla konkurenciája is felpörgött. A cég előnye az elektromos járművek (ev) piacán már azelőtt is csökkent, hogy Musk elkezdte volna a bürokrácia elleni harcát. A General Motors tavaly 50 százalékkal több elektromos autót adott el, mint 2023-ban, és most a dél-koreai Hyundai autógyártóval versenyez azért, hogy Amerika második legnagyobb akkumulátoros járműgyártója legyen.

Bár a Tesla még mindig piacvezető, az rbc Capital Markets befektetési bank és Tesla-bull előrejelzése szerint az autógyártó részesedése az észak-amerikai ev-eladásokból idén 53 százalékra csökken a két évvel ezelőtti 68 százalékról. A haszonkulcsok szűkültek, mivel a cég csökkenti az árakat, hogy felülmúlja a riválisokat. Ezen nem segít az sem, hogy Amerikában szinte minden Cybertruckot visszahívtak, mert a külső panelek rögzítéséhez használt ragasztóval problémák adódtak.

Kínában, a világ legnagyobb autópiacán a jövő még sötétebbnek tűnik. A Tesla legnagyobb riválisa, a BYD a piac 15 százalékát birtokolja, ami több mint háromszorosa az amerikai autógyártóénak. Februárban a Tesla eladásai Kínában 49 százalékkkal zuhantak az előző évhez képest, míg a BYD eladásai 161 százalékkalkal nőttek.

A Tesla lassúsága részben azt is tükrözhette, hogy a kínai vásárlók a februártól elérhető frissített Model y-ra vártak. De közben a BYD már lenyomta azt. Március 18-án a kínai cég bemutatott egy töltőrendszert, amely állítása szerint öt perc alatt képes feltölteni egy elektromos járművet, ami fele a Tesla töltőinfrastruktúrájának.

Néhány szakértő ezt az autóipar „DeepSeek-pillanatának” nevezte

- elég találóan.

