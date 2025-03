Rohamosan nő a halálos áldozatok száma Mianmarban, összedőlt a fővárosi reptér irányítótornya

A pusztító erejű pénteki földrengés ledöntötte Mianmarban a najpjidói nemzetközi repülőtér légi forgalmi irányítótornyát – közölte szombaton az AP hírügynökség a térségről készült műholdas felvételek elemzése után. Szombaton sorra érkeztek Mianmarba a külföldi mentőcsapatok, míg a halálos áldozatok száma 1600 fölé nőtt.

Mint írtuk, pénteken 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Délkelet-Ázsiát, melynek epicentruma Mianmarban volt. Az ország vezetője segítséget kért a világ vezetőitől, Kínából, Indiából és Oroszországból is mentőcsapatok érkeztek. Mianmar mellett Thaiföldet is érintette a földmozgás.

A katonai vezetés szombati információi szerint Mianmarban a földrengésnek legkevesebb 1644 halálos áldozata és legalább 3400 sérültje van.

A mentési munkákat egyre több csapat segíti Mandalajban és Najpjidóban, de annak ellenére, hogy több külföldi országból érkeznek mentőalakulatok és felszerelések, a műveletet akadályozza, hogy az említett városok repülőterében károk keletkeztek, így alkalmatlanok a repülőgépek fogadására.

Szombati műholdas felvételeken látszik, hogy a najpjidói nemzetközi repülőtér légi forgalmi irányítótornya a földből szinte kiszakadva dőlt el.

Najpjidó házainak többségében nincs áram-, telefon- és internetszolgáltatás, a mentőcsapatok szombaton napközben a megrongálódott utak kijavításán dolgoztak. A hatóságok lezárták azt a városrészt, ahol pénteken kormánytisztviselők elszállásolására használt épületek dőltek össze.

Összefogott a nemzetközi közösség

Az első kínai mentőcsapat szombat reggel érkezett meg a jangoni nemzetközi repülőtérre. A délnyugat-kínai Jünnan tartományból érkező 37 fős csapat detektorokat, földrengés-előrejelző rendszereket és drónokat hozott magával; egy 82 fős másik csapat délután érkezett Jangonba a mentés segítésére. A kínai Vöröskereszt sürgősségi humanitárius segélyt küldött, egyebek között sátrakat, takarókat, összecsukható ágyakat és segélycsomagokat.

A Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) külügyminiszterei nyilatkozatot adtak ki arról, hogy az országnak sürgősen szüksége van humanitárius segélyre, és kijelentették, hogy készen állnak a mentés és a helyreállítás támogatására.

Szingapúr egy 80 fős kontingenst küldött a mentés segítésére, munkájukat négy keresőkutya is segíti. A csapat speciális mentési műveletekre, orvosi segítségnyújtásra, kutatási-mentési műveletekre, valamint veszélyes anyagok kezelésére is szakosodott. Az ASEAN vészhelyzeti reagálási és értékelési csapatának részeként a szingapúri polgári védelem három tisztje is Mianmarba utazott a katasztrófa sújtotta területeken a szükségletek felmérésére.

Malajzia katasztrófavédelmi szolgálata közölte, hogy vasárnap egy 50 fős csapatot küldenek Jangonba a mentés támogatására. Új-Zéland bejelentette, hogy 2 millió új-zélandi dollár sürgősségi segélyt küld a Nemzetközi Vöröskereszten keresztül Mianmar részére. India pénteken 15 tonnányi segélyt küldött, köztük sátrakat, takarókat és élelmiszereket.

(Borítókép: Mentőcsapatok dolgoznak egy összeomlott épületnél Mandalajban, Mianmarban 2025. március 29-én. Fotó: Stringer / Reuters)