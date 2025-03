Garri Kaszparov: Azonnal függesszék fel Magyarország szavazati jogát az Európai Unióban

Garri Kaszparov korábbi orosz sakkvilágbajnok 2005 óta ellenzéki politikusként kritizálja Vlagyimir Putyin orosz elnököt és az európai vezetőket; ezúttal egy véleménycikkben írta le, hogy Európa vezető politikusai nem látják be, hogy háborúban állnak Oroszországgal. Magyarországot is megemlíti írásában, amelyben felfüggesztené szavazati jogát az Európai Unióban. Emellett javaslatokat tett az európai vezetőknek, milyen gazdasági és katonai feladatokat hajtsanak végre.

Szerdán a Die Weltnek írt véleménycikket Garri Kaszparov korábbi orosz sakkvilágbajnok, aki az egyik legismertebb orosz ellenzéki politikusnak számít Nyugaton. Kaszparov szerint az európai vezetők nem akarnak szembenézni az orosz−ukrán háború jelentette kihívással. Ugyan tettek néhány lépést a helyes irányba, intézkedéseik elégtelenek maradtak.

Európa a politikai akarat válságával néz szembe

− írta az egykori sakkvilágbajnok. Megjegyezte, hogy az európai vezetőknek be kellene látniuk, hogy „Európa háborúban áll”. Úgy véli, Európa egzisztenciális konfliktusba került „Putyin Oroszországával és az általa támogatott globális autoriter hálózattal”.

Garri Kaszparov szerint az a tét, hogy „a szabadság és a demokrácia győzedelmeskedik-e, vagy a tekintélyelvűség térnyerése miatt háttérbe szorul”. Véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők még mindig úgy viselkednek, mintha békeidő lenne.

Európa továbbra is közvetve, közép-ázsiai közvetítőkön keresztül üzletel Oroszországgal. Továbbra is rendkívül sok időt tölt azzal, hogy meggyőzze Magyarországot a demokráciát támogató döntések meghozataláról. Továbbra is lehetővé teszi Putyin lobbijának, hogy üzleti és politikai sikereket érjen el az egész kontinensen. A háborúban harcoló országok nem így működnek. Nem tárgyalsz a rákkal – kivágod

– írta Kaszparov cikkében.

Az ellenzéki politikus úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok hiányzik az Oroszország elleni harcból, „vagy ami még rosszabb, olyan módon cselekszik, amely az ellenséget támogatja”. Ezt a kijelentését a Signal-botránnyal támasztotta alá. Hangsúlyozta, hogy „Európának végső soron kellő bátorságot kell gyűjtenie ahhoz, hogy a legnehezebb kihívásokat is felvállalja”.

Garri Kaszparov a cikk végén hét pontban sorolta fel az európai vezetők feladatait, ebben megjegyezte, hogy Magyarország szavazati jogát és az Európai Uniótól kapott pénzügyi támogatásait azonnal fel kell függeszteni, de hozzátette, hogy Szlovákiát pedig figyelmeztessék, hogy ő lehet a következő.

A hét pont között szerepelt az is, hogy az európai országok újra vezessék be a sorkatonai szolgálatot, és hívják vissza moszkvai nagyköveteiket, fejezzék be a közvetítőkön keresztül folyó kereskedelmet Oroszországgal, valamint állítsák le az orosz olaj árnyékflottákkal történő exportját.

