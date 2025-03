Robbanás Moszkvában: lángokban Vlagyimir Putyin limuzinja

Cikkünk frissül!

Felrobbant egy limuzin Moszkvában, amely állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök flottájához tartozik. A közösségi médiában közzétett felvételeken látható az égő jármű, amelyből sötét füst száll fel – írja a Bild.

A robbanás az orosz titkosszolgálat (FSZB) főhadiszállásának közelében, a Ljubljanka téren közelében történt. A jármű egy fekete Aurus Senat volt, amelynek értéke 330 ezer euró. A Daily Star jelentése szerint azonban egyelőre nem tisztázott, hogy ki használta a limuzint a robbanás idején.

Az autó motorjában keletkezhetett tűz

A tűz feltételezhetően az autó motorjában keletkezett, majd onnan terjedt tovább. A felvételeken látható, hogy a tűz a motorháztól terjedt át a jármű belsejébe, és az autó hátulja súlyosan megsérült. Miközben a fekete füst elborította az utcát, a környező éttermek személyzete kirohant, hogy megpróbáljanak segíteni, még mielőtt a vészhelyzeti szolgálatok a helyszínre érkeztek volna. Sérültekről egyelőre nincs információ.

🚨 🇷🇺 Russie : L'une des limousines de Vladimir Poutine a explosé et pris feu à Moscou



Une limousine Aurus, appartenant au « parc automobile officiel » de Poutine, a explosé dans une violente explosion dans une rue située juste au nord du quartier général des services secrets du… pic.twitter.com/OSmyKYYjuz — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 29, 2025

A Kreml korábban nukleáris választ ígért a Putyin elleni merényletkísérletekre

December közepén egy bomba végzet Vlagyimir Putyin atomtábornokával, Igor Kirillovval és adjutánsával. A bomba egy elektromos rollerben volt elrejtve, és Ukrajna vállalta a felelősséget a magas rangú orosz katonai vezető elleni támadásért. Ukrajna bebizonyította, hogy még Moszkvába is be tud szivárogni.

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint korábban több merényletkísérletre is volt példa Putyin ellen. Eközben a Kreml még idén korábban bejelentette, hogy

bármilyen Putyin elleni merényletkísérletre nukleáris válasszal reagálna.

Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke még január 29-én a Telegram-csatornáján figyelmeztetett:

A Putyin elleni merényletterv, sőt már pusztán ennek megvitatása is bűncselekmény, komoly fenyegetés a globális biztonságra, közvetlen út a nukleáris háborúhoz. Minden nemzetközi intézménynek alapként kellene tekintenie ezt egy vizsgálathoz.

Szigorúan őrzik az orosz elnököt

Ami biztos, hogy az orosz elnököt szigorúan őrzik: mielőtt elutazna, a célterületet hónapokig vizsgálják, a mobiltelefonokat megfigyelik, és bombazavaró berendezéseket telepítenek a helyszínre.

Az utcán páncélozott járművek konvojában utazik, katonai különleges egységek veszik körül AK–47-esekkel, páncéltörő gránátvetőkkel és légvédelmi rakétákkal.

Putyin testőreit gondosan válogatják össze, állítólag golyóálló aktatáskákat és páncéltörő lőszerekkel felszerelt gyorstüzelő pisztolyokat hordanak. Az elmúlt években kiterjedt intézkedéseket hoztak Putyin biztonságának fokozására, hogy elhárítsák a merényletkísérleteket.

A most felrobbant limuzin állítólag az Elnöki Tulajdonkezelő Hivatal flottájához tartozott. Még nem ismert, hogy ki áll a támadás mögött, és a tűz pontos oka is ismeretlen. A 72 éves elnök rendszeresen használja limuzinflottáját utazásaihoz, és korábban már más világvezetőknek is ajándékozott ilyen járműveket, köztük Észak-Korea vezetőjének, Kim Dzsongunnak is.

Az Aurus az első orosz luxusautó márka, amelynek kínálatában limuzin, sedan és terepjáró is szerepel. Putyin korábban „jó autónak” nevezte az Aurust egy Rusztam Minnihanovval, Tatárföld vezetőjével folytatott találkozón. A Kamaz vállalat is részesedéssel rendelkezik az Aurus márkában.