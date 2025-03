Az őrült ladás, a temetős robbantósok és az al-Kaida – merényletkísérletek, amiket túlélt Vlagyimir Putyin

Törökország, Szerbia, Azerbajdzsán, Irán: pár ország azok közül, ahol már biztosan megpróbálták eltenni láb alól az orosz elnököt. Bár a konteóhívők előszeretettel szajkózzák, hogy Vlagyimir Putyin már régen meghalt, és egy hasonmása irányítja Oroszországot, valójában eddig az összes ellene tervezett merényletkísérlet idejekorán hamvába hullt. Pedig próbálkozásokból volt nem kevés. Valaki egy Ladával érkezett, mások egy temetésen akartak végezni vele, de egykori FSZB-ügynökök is akarták már likvidálni.

„Voltak kísérletek, de mint látható, eddig sikertelenül” – erről beszélt még 2024 júliusában az ukrán hírszerzés vezetője egy interjúban, ahol kérdésként felmerültek az orosz elnökkel szembeni merényletkísérletek. Kirill Budanov akkor úgy fogalmazott, hogy Putyin halálakor ugyanúgy fognak érezni az orosz emberek, mint amikor Sztálin meghalt 1953-ban. „Több mint 20 éve van hatalmon, tehát nagyon hasonló érzés lesz. Most az oroszok attól félnek, hogy elveszítik, mert ő a garancia az életük stabilitására” – jelentette ki tavaly a kémfőnök.

Nos, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, Oroszország elnöke már 72 éves, és bár Volodimir Zelenszkij szerint hamarosan meghal, úgy tűnik, továbbra is jó egészségnek örvend. Cikkünk megjelenésekor még nem jelentek meg arról részletek, hogy ki és milyen célból robbantotta fel Moszkvában az állítólag az orosz elnök flottájához tartozó limuzint, de nem szakadna le senkinek az álla, ha egy Putyin elleni újabb merényletkísérlet lett volna. Mivel már több ilyen próbálkozás is volt, ezekből szemezgetünk most.

Jött a B terv

A betegeskedő és népszerűségéből sokat vesztő Borisz Jelcin 1999 utolsó napján lemondott hivataláról, ezután Vlagyimir Putyin kormányfőből megbízott elnökké lépett elő. Másnap, tehát január 1-jén helikopterrel utazott Csecsenföldre, amikor rálőttek a gépre. Akkor és ott azt hitte, csak újévi tűzijáték, de a pilótái közölték vele, hogy „tűz alatt vannak”. A megbízott elnök utasítást adott ki, hogy készítsenek egy B tervet autós utazáshoz, miközben a hivatalos közleményben úgy fogalmaztak, hogy a rossz időjárási körülmények miatt nem tudtak leszállni. Az esetről maga az elnök számolt be évekkel később egy televíziós interjúban.

Alig két hónap múlva a szentpétervári polgármester, Anatolij Szobcsak temetésén mondott beszédet, akinek korábban tanácsadója volt a későbbi elnök. Orosz jelentések szerint egy csecsen földalatti szervezet a temetés előtt egy nappal taposóaknát tervezett elhelyezni a temetőben, amit végül nem sikerült végrehajtaniuk. Még mindig 2000-ben járunk, az esztendő harmadik nyilvánosságra került merényletét augusztusban a Krím félszigeten fekvő Jalta városában kísérelték meg Putyin ellen, amikor a Független Államok Közössége csúcstalálkozójára érkezett. Négy csecsen és négy arab személyt vett őrizetbe a biztonsági szolgálat, de további sorsukról a mai napig nem tudni semmit, ahogyan arról sem, pontosan miként próbálták likvidálni az akkor már hivatalosan is az első elnöki ciklusát töltő egykori KGB-ügynököt.

Vlagyimir Putyin, a német kém

Kanan Rosztamot, egy csecsen fegyveresekkel kapcsolatban álló, Afganisztánban kiképzett, iraki állampolgárságú férfit az azeri különleges szolgálatok kapcsoltak le 2001 első hónapjában, amikor Putyin Bakuba látogatott. Azerbajdzsán akkori nemzetbiztonsági minisztere arról beszélt, hogy Rosztam összesen 48 robbanószert készített elő, hogy végezzen az orosz vezetővel. Cselekedetéért 10 év börtönbüntetést kapott. Az egyik legérdekesebb eset 2002 februárjában történt, amikor egy bizonyos Ivan Zajcev Lada 110 típusú autójával felhajtott a Kreml délnyugati részén található Borovickaja toronyhoz, és az őrségnek Oroszország elnökeként mutatkozott be. A férfi összetűzésbe keveredett a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) embereivel, akik természetesen nem hitték el a férfi meséjét.

Zajcev le akarta fejezni Putyint, elmondása szerint azért, mert az orosz elnök egy német ügynök, és Oroszországból náci rezsimet csinált.

A férfit egy pszichiátriai osztályra zárták be, miután mentálisan instabilnak nyilvánították.

A The Sunday Times 2003-ban egy minden addiginál komolyabb összeesküvésről adott hírt. A brit lap szerint Andrej Ponkin FSZB-őrnagy és egy Alehin névre hallgató személy Londonban találkozott a Nagy-Britanniában menedékjoggal tartózkodó Alekszandr Litvinyenko volt FSZB-alezredessel, akit arra kértek, szervezzen meg egy találkozót a kegyvesztetté vált orosz oligarchával, Borisz Berezovszkijjal. Az FSZB-őrnagy és társa szerette volna eltenni láb alól Putyint, amiért csődbe vitte az országát, ehhez kért volna segítséget. Terveik szerint csecsen fegyvereseket béreltek volna fel az orosz elnök likvidálásához. Litvinyenko és Berezovszkij azonban attól tartottak, hogy csapdába akarják csalni őket, ezért felkeresték a Scotland Yardot, és jelentették a tervezett merényletet. A két férfit letartóztatták, de kihallgatásuk után szabadon engedték őket vádemelés nélkül. A történetet Berezovszkij később megerősítette egy orosz lapnak, azonban több információ nem derült ki, az angol rendőrség is csak egy szűkszavú nyilatkozatot adott ki az orosz férfiak elengedéséről.

Tudta, hogy meg akarják ölni, mégsem változtatott az útján

Ezután jó pár évig a nyilvánosan elérhető információk szerint nem terveztek merényletet, de valójában nehezen hihető el, hogy négy évig nem akarta senki likvidálni Vlagyimir Putyint. A következő elérhető történet ugyanis egy 2007-es törökországi látogatásról szól: az orosz vezető a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés (BSEC) isztambuli konferenciájára utazott, ahol az al-Kaida terrorszervezet tagjai akartak végezni Putyinnal. A török titkosszolgálatok öt férfit – köztük egy csecsent – tartóztattak le. Ez év októberében már Teheránban akartak végezni öngyilkos merénylők az elnökkel egy autóba rejtett pokolgéppel. Putyin már korábban értesült a tervezett akcióról, de nem változtatott az utazási tervein, végül a merényletet az iráni és az orosz szolgálatok együttes erővel hiúsították meg.

Jól látható, leginkább külföldön tervezték meggyilkolni Vlagyimir Putyint, de a 2008-as orosz elnökválasztás napján Moszkvában kellett beavatkoznia az FSZB-nek. A biztonsági szolgálat felfedezett egy fegyverraktárat egy olyan lakásban, ahonnan kiváló volt a kilátás a Vörös tér mellett található Vasziljevszkij Szuszk térre, ahol egy ünnepség keretében megjelent Vlagyimir Putyin mellett az akkor elnökké választott Dmitrij Medvegyev is. Az FSZB tisztjei a beszámolók szerint kevéssel az előtt rontottak be a lakásba, és kapcsolták le a feltételezett mesterlövészt, hogy a két politikus megjelent volna a nyilvánosság előtt.

Egy gyanús hátizsák

2012-ben Odesszában két csecsen és egy kazah férfi a Vlagyimir Putyinnal érkező autós konvoj felrobbantását tervezte, de őket is sikerült lekapcsolni. Az orosz hírek szerint az egyik csecsen felrobbant az egyik bomba összeszerelése közben, a másik kettő merénylőt bíróság elé állították. A másik csecsen megúszta két év kilenc hónappal, de a kazah férfit Ukrajna kiadta Oroszországnak, ahol tíz év börtönbüntetésre ítélték. Már javában tombolt Ukrajnában az Euromajdan, a mai orosz–ukrán háború előfutára, amikor Putyin 2019-ben Belgrádba látogatott. A szerb fővárosban egy 21 éves férfi, bizonyos Armin Aribasics volt a következő a merénylők sorában: a hatóság emberei a hátizsákja miatt figyeltek fel rá, amiben egy teleszkópos távcsöves puskát találtak. Aribasics lakásának átkutatásakor egy kisebb fegyverarzenált, bombaalkatrészeket találtak, valamint az Iszlám Állam zászlaját.

Vlagyimir Putyin ellen élete során számos alkalommal kívántak már merényletet elkövetni, a legtöbb esetről azonban a nyilvánosság nem is tud. Manapság, amikor évek óta tart az Ukrajna ellen indított háborúja, még több szervezet vagy személy lőlapján szerepelhet az arcképe, de mivel ő a világ egyik legjobban őrzött embere, a fenti kísérletekhez hasonlóval bizonyára senkinek nem sikerül majd kiiktatni az orosz elnököt.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, Oroszországban 2025. március 21-én. Fotó: Sputnik / Alexei Babushkin / Pool / Reuters)