Traffipaxba száguldott a CDU egykori vezetője, azt állítja, üldözték

Egy júliusi este traffipaxba hajtott a CDU egykori vezetője, Armin Laschet szülővárosában, Aachenben. A politikus, akit jelenleg potenciális külügyminiszterként emlegetnek egy lehetséges fekete-vörös koalícióban, majdnem 100 kilométer per órás sebességgel közlekedett egy olyan útszakaszon, ahol mindössze 50 kilométer per óra a megengedett sebesség.

A hatóságok mintegy 47 kilométer per órás sebességtúllépést állapítottak meg, és 428,50 eurós bírságot szabtak ki Laschetre. Ezenkívül két pontot jegyeztek be a közlekedési nyilvántartásba, és egy hónapos vezetéstől való eltiltást is kapott a politikus.

Különös indoklás: követhették a politikust

Érdekes fordulat, hogy a szabálysértés napját követően Laschet bejelentést tett a rendőrségen. A politikus azt állította, hogy ismeretlen férfiak figyelték, amikor beszállt az autójába, majd követték őt több utcán keresztül. A Bild értesülései szerint Laschet úgy nyilatkozott a rendőrségnek, hogy fenyegetve érezte magát, és eszébe jutottak a miniszterelnöksége idején kapott halálos fenyegetések. Ezért adott teljes gázt egy közlekedési lámpánál.

Ez egy felkavaró esemény volt, ami nagyon megviselt

– nyilatkozta.

A rendőrség kereste az állítólagos követőket, de nem találtak konkrét nyomot. Az ügyészség szóvivője közölte, hogy büntetőeljárást nem indítottak.

Visszavont fellebbezés

Laschet ügyvédje eredetileg fellebbezett a bírság ellen, és az aacheni bíróság május 16-ra tárgyalást tűzött ki. A sajtómegkereséseket követően azonban Laschet visszavonta fellebbezését.

Miután az ügyészség nem tudta azonosítani a mögöttem haladó személyeket, a bírság elleni fellebbezés sajnos már nem célravezető. Ezért visszavontam, és kifizetem a büntetést. Lezárom az ügyet

– magyarázta a politikus, hozzátéve, hogy bár a gyorshajtás nem szerencsés, ő senkit nem veszélyeztetett.

Kérdéses, hogy ez a magyarázat elegendő lesz-e Friedrich Merz kancellárjelöltnek, aki esetleg lehetőséget biztosítana Laschetnek egy kormányzati pozícióra.