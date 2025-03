Áprilistól a magyarok is csak fizetős engedéllyel utazhatnak az Egyesült Királyságba

Az új szabályozás bevezetésével az Európai Unió polgárai is csatlakoznak ahhoz a körhöz, amelyre korábban már kiterjedt ez a kötelezettség, az amerikaiakra nézve már régebb óta fennáll ez a kötelezettség. Ez hasonló az Egyesült Államok ESTA-rendszeréhez, amit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, 2008-tól vezettek be. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) – amely magában foglalja az EU tagállamait, valamint Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és gyakorlatilag Svájcot is – szintén tervezi beutazási engedély bevezetését, az ETIAS várhatóan 2025-től lép életbe. Mivel az Egyesült Királyság a brexit következtében kilépett az Európai Unióból és az EGT-ből is, saját ellenőrzési rendszert vezet be – írja a Telex a brit kormány közleménye alapján.

Érvényes útlevél kell az engedélyhez

Az ETA-engedély kérelmezése egyszerű, és elvégezhető okostelefonos alkalmazáson vagy a brit kormány hivatalos weboldalán keresztül. A kérvényhez érvényes útlevél, egy működő e-mail-cím és bankkártya szükséges, valamint a jelentkezőnek fényképet kell készítenie magáról és az útleveléről. Az alkalmazáson keresztül ez a folyamat automatikusan történik, míg a weboldalon manuálisan kell feltölteni a képeket. Az elbírálás során a jelentkezőtől néhány alapvető kérdés megválaszolását is kérik, például hogy rendelkezik-e más állampolgársággal, vagy követett-e el bármilyen bűncselekményt.

A sikeresen elbírált kérelmek digitálisan kapcsolódnak az útlevélhez, így nem igényelnek külön dokumentációt. A kérelmezők e-mailben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről. Az ETA két évig érvényes, és ez idő alatt korlátlan számú beutazást tesz lehetővé, azonban egy alkalommal legfeljebb hat hónapig lehet az Egyesült Királyságban tartózkodni. Fontos tudni, hogy az ETA megléte nem garantál automatikus belépést az országba, a határellenőrzés során az illetékes hatóságok visszafordíthatják az utazót.

Az ETA igénylésének díja április 2-től tíz font (körülbelül ötezer forint), amely április 9-től 16 fontra (7700 forint) emelkedik. Az Európai Unió által bevezetésre kerülő ETIAS díja ezzel szemben várhatóan hét euró lesz, és csak a 18 és 70 év közötti személyeknek kell majd megfizetniük.

Legalább 3 nappal indulás előtt igényelni kell

Az ETA igénylése alól mentesülnek azok, akik rendelkeznek letelepedési (settled vagy pre-settled) státusszal, érvényes brit vízummal, brit–magyar kettős állampolgársággal vagy ír útlevéllel. Április 9-től azoknak az utasoknak sem lesz szükségük ETA-ra, akik az Egyesült Királyságban csak repülőjáratot váltanak anélkül, hogy belépnének az országba – ez jelenleg csak a londoni Heathrow és a manchesteri repülőtereken lehetséges.

A brit hatóságok és a budapesti brit nagykövetség azt javasolják az utazóknak, hogy időben nyújtsák be kérelmüket, lehetőség szerint legalább három nappal az indulás előtt.

Bár a brit kormány gyors és egyszerű eljárást ígér, előfordulhatnak olyan esetek, amikor további vizsgálatra van szükség, ami meghosszabbíthatja az elbírálási időt. A légitársaságok felelőssége ellenőrizni az utazók szükséges dokumentumait, ezért az utazóknak érdemes náluk is tájékozódni.

Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete a Facebookon felhívta a magyar utazók figyelmét, hogy legyenek körültekintők az ETA igénylésekor, amit csak a brit kormány honlapján, illetve applikációján keresztül lehet intézni.

A rendszer célja, hogy fokozza az Egyesült Királyság bevándorlási és határellenőrzési biztonságát, miközben megőrzi a gyors és gördülékeny utazás lehetőségét. A brit kormány hangsúlyozza, hogy az új szabályozás ellenére továbbra is lehetségesek maradnak a spontán utazások az országba, de az utazóknak érdemes előzetesen gondoskodniuk az ETA beszerzéséről.