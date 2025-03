Giorgia Meloni egyetért J.D. Vance Európát szapuló megjegyzéseivel

Donald Trump az Egyesült Államok több olyan kulcsfontosságú kereskedelmi partnerére is vámokat vetett ki, amely országok eddig vámmentességet élveztek. Az Európai Unióból érkező acél- és alumíniumtermékekre például 25 százalékos vámot vetett ki, amire kétlépcsős válaszintézkedést jelentett be az EU, amely összesen 26 milliárd euró értékű amerikai exportot érint. A bejelentésre az amerikai elnök pedig úgy reagált, hogy 200 százalékos vámtarifát vezet be az Unióból érkező alkoholos termékekre.

Az olasz miniszterelnök most erre a vámcsörtére reagált úgy, hogy meg kell védeni a transzatlanti egységet, valamint szükség esetén ő maga építené újjá. „Természetesen vannak különbségek a tarifák terén, de éppen ezért én is úgy gondolom, hogy nem érzésből, hanem ésszerűen kell cselekednünk” – fogalmazott Giorga Meloni a The Guardian szerint.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Olaszországnak az Egyesült Államok az első számú szövetségese, és határozottan elutasította, hogy választania kelljen az EU és az USA között. „Az Egyesült Államokkal való kapcsolataink a legfontosabb kapcsolataink” – jelentett ki, majd kitért J.D. Vance Európát szapuló megnyilvánulására is.

Azt kell mondjam, hogy egyetértek vele. Évek óta mondom ezt. Európa egy kicsit elvesztette önmagát

– reagált az amerikai alelnök kijelentéseire. J.D. Vance többször is élesen kritizálta Európát, de leginkább az EU-s tagállamok vezetőit, legutóbb az elhíresült Signal-beszélgetésben mondta azt, hogy „utálom, hogy megint ki kell segítenünk Európát”.